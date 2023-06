Une pollution au chloroforme au parc scientifique de Louvain-la-Neuve

En 2007 donc, lors d’un contrôle, un taux anormal de chloroforme est détecté dans un captage sur le site d’une entreprise néolouvaniste. Une enquête se met en branle et diverses analyses sont menées sur le site et les alentours. L’origine de la pollution reste toutefois encore et toujours inconnue tandis que sa source semble tarie et que la zone polluée s’étend sur quelque 9 hectares.

D’après Vincent Lebrun, ingénieur hydrogéologue du SPW en charge du dossier et cité par la RTBF, la pollution est ancienne, remontant sans doute au début du parc scientifique car "il a fallu que ce produit percole dans une couche de trente mètres de sable sec" et se disperse, tout cela prenant beaucoup de temps.

Les analyses ont aussi démontré que la nappe phréatique est touchée, mais selon le SPW, il n’y a pas de risque pour la santé, l’eau pompée dans le parc scientifique étant destinée à un usage industriel et non à la consommation humaine. "Le seul risque, c’est l’utilisation de l’eau. C’est pour ça qu’on a lancé une enquête auprès des entreprises (NDLR: une soixantaine dans la zone concernée), pour vérifier que les eaux qu’on pompe ne posent pas de problème et qu’on n’envoie pas ça dans un robinet", poursuit Vincent Lebrun, toujours sur le site de la RTBF.

D’après la RTBF, le gouvernement wallon devrait bientôt trancher sur la solution à prendre face à cette pollution. À l’avenir, elle devrait continuer à être surveillée tandis qu’un pompage et un traitement de l’eau pourraient être mis en place si elle s’aggrave afin d’éviter une migration de la pollution vers les captages d’eau potable en aval. Une dépollution complète du site est une option aussi, mais vu le coût et la complexité d’une telle opération et l’absence de risque pour la santé, elle ne devrait pas être retenue.