"Bienvenue dans nos églises", lance l'échevine Nadine Fraselle, à Ottignies-Louvain-la-Neuve

En septembre 2022, l’échevine des Cultes d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Nadine Fraselle (Avenir), faisait savoir qu’ un plan d’économie d’urgence pour les églises avait été mis en place pour faire face à la flambée des prix de l’énergie. Il était notamment demandé aux fabriques d’église de ne plus chauffer les lieux de culte à plus de 16 degrés. "Les mesures que l’on a prises pour diminuer et maîtriser les dépenses en énergie ont porté leurs fruits" , a souligné l’échevine, au dernier conseil communal lors duquel les élus ont approuvé, moins l’abstention de Kayoux, les comptes 2022 des fabriques d’église.