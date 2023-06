6 millions€ pour rénover l’école de Blocry à Ottignies-Louvain-la-Neuve : un montant qui interpelle OLLN 2.0-MR

Après un long débat lors du dernier conseil communal, les élus de la majorité (Écolo, Avenir, PS) ont approuvé les travaux envisagés dans le cadre du programme de transition énergétique Renowatt et ce montant qui comprend aussi la location, pour 10 mois, de 3 modules-classes avec sanitaires ainsi que les frais d’études pour le projet.

L’opposition OLLN 2.0-MR s’est quant à elle abstenue tout comme Kayoux qui n’est pas intervenu dans la discussion et qui n’avait pas de votes à reporter au conseil, n’ayant pas organisé d’assemblée citoyenne pour discuter des points à l’ordre du jour.

L’échevin des Bâtiments, Abdel Ben El Mostapha (PS), a expliqué que l’école de Blocry a été construite en 1986 et qu’elle souffre de biens des maux: problèmes d’humidité, de toiture, de châssis, infiltration d’eau au préau, ventilation problématique de la cuisine… Bref, elle a "vraiment besoin d’une grosse rénovation" qui lui permettra d’atteindre le standard Q-Zen (Quasi zéro Énergie).

Les toitures plates (1 060 610 € HTVA) et les murs (1 554 520 € HTVA) seront isolés, les châssis (808 135 € HTVA) seront remplacés, une chaudière biomasse au bois (312 323 € HTVA) sera installée et un accès carrossable (95 156 € HTVA) pour amener le bois sera aménagé tandis que des panneaux photovoltaïques (183 952 €) couvriront l’entièreté de la toiture qui fait un total de 2 960 m2. "Le surplus d’électricité produite pourra être vendu et envoyé sur le réseau." Une ventilation double flux avec récupération de chaleur est prévue (681 887 € HTVA). Certains lanterneaux du toit seront remplacés, d’autres fermés (242 281 € HTVA). Tels sont les principaux postes de dépenses.

Une école qui sera exemplaire au niveau énergétique

Et l’échevin de souligner que cette rénovation permettra à l’école de consommer beaucoup moins d’énergie: plus ou moins 42% en moins qu’actuellement, passant de 663 709 kilowatts/heure d’énergie primaire par an (gaz et électricité) à 384 951 kilowatts/heure d’énergie primaire par an. Au niveau du CO2, l’établissement en émettra 36 tonnes par an et non plus 103,3 tonnes.

"Comment avons-nous pu laisser une école se dégrader à ce point-là ?"

Du côté d’OLLN 2.0-MR, tant l’état du bâtiment que le montant des travaux interrogent. "Ce bâtiment a été construit en 1986 et il est déjà dans un tel état de délabrement. Cela prouve bien la passivité dans l’entretien des bâtiments communaux. Résultat des courses: on doit maintenant faire des frais colossaux pour cette école, est intervenu Dominique Bidoul qui a relevé que le service travaux de la Ville avait remis un avis défavorable sur l’offre de prix, l’estimant trop élevée. Malgré tout, le collège va de l’avant."

Nicolas Van der Maren, chef de file des libéraux, en a remis une couche: "Comment avons-nous pu laisser une école se dégrader à ce point-là ?"

Quant au coût, l’estimation initiale de Renowatt en 2020 était de 3 422 244 €. Elle a été revue à la hausse en septembre 2022 pour passer à 5,375 millions €, ce qui avait déjà interpellé OLLN 2.0-MR. Finalement, une seule offre de prix a été remise: 6,092 millions €. "Pour justifier la hausse des prix, vous dites que c’est la crise, que les entreprises ne soumissionnent pas. J’ai parfois l’impression que la crise frappe tout le monde sauf le collège d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Or une telle variance dans les coûts est interpellante. On ne discute pas de la nécessité de rénover l’école. Mais on ne vous suit pas sur les coûts tels que présentés, sur la façon dont le dossier est monté. Ce n’est juste pas possible."

"Je ne veux pas tuer l’échevin tout de suite"

Et Jacques Otlet d’intervenir: "Je ne vais pas demander à l’échevin de nous garantir qu’on va rester à 6 millions € parce que je sais que ce ne sera pas le cas et je ne veux pas le tuer tout de suite. Mais je suis convaincu qu’on arrivera facilement à 10 millions € à la fin du chantier."

OLLN 2.0-MR aurait bien voulu que l’ouvrage soit remis sur le métier et relancer un marché public pour obtenir de meilleures offres. En vain.

"Ce dossier, c’est 2,5 ans de travail acharné et on n’a aucune garantie qu’on obtiendra une meilleure offre, a répondu l’échevin des Bâtiments qui a souligné que des travaux avaient été faits dans l’école. Mais ici, on fait une rénovation complète pour repartir pour 40 ans. 6 millions, c’est un peu cher, mais on doit rénover cette école une fois pour toutes."

"Au final, on arrive à justifier rationnellement l’augmentation"

Le président du CPAS Michaël Gaux (Avenir) a aussi souligné que des postes ont été rajoutés depuis l’estimation initiale en plus des crises et de l’inflation qui ont fait augmenter les coûts. "Au final, on arrive à justifier rationnellement l’augmentation."

Il souligne en outre que le marché concerne aussi la rénovation de la résidence du Moulin. Là aussi, les coûts ont augmenté pour les mêmes raisons (prix des matériaux et de la main-d’œuvre en hausse, ajout de postes): l’estimation était de 600 000 € tandis que le marché a été attribué, à l’unanimité des membres du conseil du CPAS (et donc aussi d’élus OLLN 2.0-MR), pour 1,174 million €.

Le conseiller Thomas Leclercq et l’échevin de l’Environnement Philippe Delvaux, tous deux Écolo, ont, eux, insisté sur le fait qu’il faut donner un coup d’accélérateur à la transition et que les pouvoirs publics doivent montrer l’exemple en la matière.

Si au départ OLLN 2.0-MR comptait voter contre l’approbation de la révision budgétaire et des conditions du marché, il a finalement opté pour l’abstention.