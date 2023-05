Un Case de 1922 au rendez-vous des vieux tracteurs à Céroux

Organisé pour la première fois il y a vingt-cinq ans, par Paul-Émile Berger et le facteur Charly, le rassemblent des vieux tracteurs a pris une place importante dans le cadre des fêtes de la Pentecôte à Céroux: "Nous avons rassemblé environ deux cents tracteurs ce dimanche. C’est très bien", estime Jean-Claude Castel, à la manœuvre pour l’organisation avec Marie-José Berger et le comité des "Pétauds des Cîroux". Les tracteurs sont rassemblés dans une prairie proche de la place avant de défiler à deux reprises dans les rues de Céroux: une fois le matin et l’après-midi, pour une sortie de durée plus réduite.