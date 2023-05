Les Comédiens du Petit-Ry entrent au couvent

Les Comédiens du Petit-Ry ont choisi d’interpréter Ainsi soient-elles, une comédie de l’auteur français Éric Beauvillain: "Nous choisissons les pièces avec Bernard Lefrancq, Geneviève Ansay et moi-même", indique Patrick Fraipont, co-président de la troupe avec Geneviève Ansay. "Pour notre pièce du mois de juin, Bernard Lefrancq voulait du monde sur scène. Nous serons douze sur les planches pour interpréter cette pièce". Trois nouveaux comédiens feront leur apparition sur scène: "Charline Pauwels, Joëlle Lardinois et Nathalie Cassart nous ont rejoints. Lorsqu’une candidature se présente, nous expliquons le fonctionnement de la troupe. Il ne suffit pas de monter sur scène ; On demande aux nouveaux de s’intégrer, de prendre part aux organisations", signale Geneviève Ansay.