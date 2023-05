"Chers étudiants, bonne année, mais attention à certaines dérives"

Le député André Antoine (Les Engagés) applaudit la reconduction, pour la troisième année consécutive, de l’opération H2O de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en collaboration avec l’UCLouvain et Univers Santé notamment. Celle-ci a pour but de sensibiliser les jeunes à faire la fête de manière responsable (consommation responsable en alternant eau et alcool, gestion des déchets, sécurité en rentrant chez soi accompagné).