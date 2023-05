La convention qui lie Pro Vélo à la Ville a été renouvelée pour trois ans lors du dernier conseil communal. L’occasion de (re)découvrir cette ASBL qui promeut les déplacements à vélo, pour le loisir ou l’usage quotidien et qui occupe, à Ottignies-Louvain-la-Neuve 11 personnes (4 mécaniciens, 3 formateurs, 2 chargés de projet, 1 chargée d’accueil et 1 responsable).

1. Tests Pro Vélo permet de tester des vélos à assistance électrique ou pliants (électriques ou non) pendant 2 mois pour 250 €. L’ASBL organise 5 "départs" par an pour 12 vélos, soit un total sur l’année de 60 tests.

"Il y a des personnes de tous les âges même si ce sont souvent des femmes de 40-50 ans. Les femmes représentent d’ailleurs 85% du public qui vient tester un vélo. Les hommes sont encore fort attachés à leur voiture", sourit Sofiane, le chef d’atelier.

Ce qui les attire ? "La formule est intéressante financièrement. Les personnes reçoivent aussi des conseils et un coaching pour rouler dans le trafic."

Si les tests ont connu de l’engouement, ce début d’année est plus difficile, admet Alice Van de Vyvere. "C’est peut-être dû à la météo froide et pluvieuse. Nos réseaux sont peut-être aussi épuisés même si le potentiel de gens qui pourraient être intéressés reste important. Et ce projet est utile car il permet aux gens de savoir si le vélo est un outil qui leur convient pour leurs déplacements."

35% des testeurs rachètent le vélo. Ce qui ne signifie pas que 65% arrêtent le vélo, car elles peuvent très bien acheter un bicycle auprès d’un vélociste dans le coin. "On ne représente d’ailleurs rien sur le marché wallon de la vente de vélos."

Pro Vélo fait aussi tester des vélos cargo ou des vélos longtail pouvant accueillir deux sièges enfants à l’arrière. "Ces tests s’adressent généralement à des personnes qui ont déjà un peu plus d’expérience du vélo."

2. La location de vélosSi Pro Vélo loue, pour de courtes durées (d’une demi-journée à 2 mois) des vélos classiques ou électriques ainsi que des vélos pour enfant, elle gère aussi la location de la flotte de 56 vélos de la Ville, les Cyclottintois. Ceux-ci sont loués pour 3, 6 ou 12 mois.

Par rapport à la précédente convention, le coût de location des Cyclottintois a été revu à la hausse. Il est de 60, 95 ou 150 € en fonction du temps de location contre 40, 60 ou 80 € auparavant.

Avant, les usagers ne payaient que le coût de l’entretien du vélo. Désormais, ils payent aussi le coût de son usure, explique l’échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo). L’argent issu des locations devrait ainsi permettre à la Ville de renouveler la flotte sans que cela ne lui coûte de l’argent.

"Pour des vélos de bonne qualité et bien entretenus (NDLR : et équipés avec cadenas, etc.), le prix était avant imbattable. Il reste toujours très intéressant même s’il y a une petite prise de risque pour la Ville. Je ne pense pas que cela changera quelque chose pour les locations de 3 ou 6 mois. Peut-être pour celles de 12 mois", indique l’échevin.

La responsable du Pro Vélo souligne que les Cyclottintois répondent aussi à une vraie demande et que 70% des contrats sont conclus pour une durée d’un an. Reste à voir comment réagiront les usagers.

3. ObservatoirePour la Ville, Pro Vélo organise un comptage des vélos à divers endroits stratégiques. "Il faut prendre les chiffres avec prudence mais on constate néanmoins une progression continue du nombre de cyclistes", commente la responsable du Pro Vélo ottintois. Un jour de juin 2008, 311 vélos ont été comptés ; ils étaient 1 153 un jour de septembre 2022.

4. Bourse aux vélosDans la convention avec la Ville, il est prévu que Pro Vélo organise une bourse aux vélos. L’an dernier, elle s’est tenue pendant la Semaine de la Mobilité. "Mais on n’a pas encore trouvé la bonne formule, reconnaît Hadelin de Beer. On doit lui donner plus d’ampleur."

5. Formation et entretien Ce n’est pas dans la convention, mais Pro Vélo organise aussi des formations, notamment pour bien prendre sa place dans la circulation ou encore de mécanique. L’ASBL s’occupe aussi de réparer et entretenir les vélos dans ses locaux situés en face de la gare d’Ottignies (avenue des Combattants, 114). Ce service se fait sur rendez-vous (010 40 15 13).

"En 2022, on a réalisé plus de 1 400 réparations ou entretiens", relève Alice Van de Vyvere.