Ottignies-Louvain-la-Neuve : trois pavés de la mémoire en hommage à trois résistants

Clovis Dumont, Arthur-Jules Hanoulle, René François

Le président et le trésorier de la Confédération nationale des prisonniers politiques et ayants droit de Belgique, accompagnés des autorités communales ont rendu hommage à trois résistants ottintois fusillés en 1943. Un pavé de la mémoire a été placé devant le dernier domicile de chacun d’entre eux: rue du Culot, à Céroux-Mousty, pour Clovis Dumont, fusillé à Breendonk le 13 janvier 1943, place du Centenaire, à Céroux-Mousty, pour Arthur-Jules Hanoulle, et rue du Petit-Ry, à Ottignies, pour René François, tous deux fusillés le 27 août 1943 au tir national de Schaerbeek.

Les cérémonies se sont poursuivies à Limelette en présence des élèves de maternelle de l’école de Jassans. L’échevine Annie Galban était particulièrement contente d’avoir accueilli des élèves à ces cérémonies. Elle s’est adressée à eux: "Nous devons préserver à tout prix la paix dans notre vie quotidienne. L’indifférence, l’intolérance, le racisme, l’individualisme et la violence ne devraient plus jamais exister. C’est fabuleux d’avoir pu mobiliser autant de jeunes pour la cérémonie de ce jour. Dans le contexte actuel, le devoir de mémoire est tout à fait essentiel et fondamental".

Le dernier hommage de l’après-midi a été rendu au monument Brumagne à Limelette.