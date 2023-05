Yves Hosselet, actif chez les Débrouillards, a réalisé la structure métallique: "Avec les élèves de l’atelier de menuiserie, un atelier transversal dans lequel on retrouve des enfants de maternelle et de sixième primaire, nous avons aménagé l’intérieur. Nous avons été chercher des joncs sur le site de la mégisserie à Ottignies. Dans les têtes, nous avons placé des bouchons de Liège. Nous avons installé tous les éléments intérieurs de l’hôtel", renseigne Thomas Pietquin, le directeur de l’école, chargé d’animer l’atelier menuiserie avec l’enseignante de maternelle. "Nous faisons régulièrement appel aux Débrouillards, essentiellement pour la réparation de vélos, mais aussi pour des constructions de barrière et balustrade".

Les deux hôtels à insectes en forme de moineau ont été installés mardi matin dans le rond-point, en présence d’Ethan, élève de maternelle, d’Ilias et Rayane, tous deux en sixième primaire, et des représentants des Débrouillards