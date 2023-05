Louvain-la-Neuve s’offre une pelouse de 150 m2 sur la place de l’Université

"Ce “Rendez-vous au jardin” en est à sa 2e édition. L’initiative émane des GCV en région wallonne. Nous avions choisi l’an dernier le thème de la biodiversité avec la création d’hôtels à insectes, la distribution de plantes mellifères… Nous avons opté cette année pour une alimentation autonome et durable. Nous avons distribué des plantes médicinales, aromatiques, potagères et des fleurs favorables à la biodiversité", explique Bénédicte Van Roy, chargée de projets à la GCV.

Difficile financièrement d’ajouter un troisième jour

Les deux jours ont été contrastés. Mercredi, la pluie a contrarié l’organisation: "Malgré la pluie, nous avons néanmoins distribué 120 plantes. La MDD organisait une bourse d’échange de plantes. Vu les conditions climatiques, on ne s’attendait pas à avoir autant de monde mercredi."

Jeudi, dès les premiers rayons de soleil, les emplacements pour se détendre étaient occupés: "On aurait aimé que l’activité se déroule sur trois jours mais c’est difficile financièrement. Le budget pour les deux jours est de 7 000 €. Nous avons acheté 1 000 plants à distribuer et 300 plantes pour décorer les palettes, des graines et des pots pour les semis. Le budget comprend aussi le gardiennage."

La MDD créait des sacs avec d’anciennes affiches: "La GCV gère l’affichage des manifestations culturelles dans Louvain-la-Neuve. Nous avons amené des affiches non utilisées, notamment pour la plage ou le marché de Noël mais aussi d’autres activités".

Ces deux journées étaient également l’occasion de présenter les activités de la GCV: "Nous gérons les marchés, la propreté des espaces publics et des quais de livraison hors esplanade, les poubelles, l’enlèvement des tags sur les murs. Nous devons actualiser les plans de ville. Nous travaillons aussi sur l’attractivité de la ville. Dans le cadre de l’appel à projets Créashop, nous avons facilité l’ouverture de quatre commerces. Deux ans plus tard, ils sont toujours là. Nous avons également en charge l’organisation de Louvain-la-Plage et du marché de Noël Louvain-la-Neige", détaille Bénédicte Van Roy.