Louvain-la-Neuve : "Rendez-vous au jardin", ces 10 et 11 mai, place de l’Université

Pour le retour de la nature en ville

Les 14 Gestions Centre-Ville actives en région wallonnes ont lancé en 2021 cette action de promotion et de sensibilisation sur la thématique commune du retour de la nature en ville. L’objectif est de rendre les centres-villes plus attrayants. Différentes initiatives sont ainsi menées par les 14 GCV.

La GCV de Louvain-la-Neuve a choisi d’installer un jardin place de l’Université, avec 150 mètres carrés de pelouse, des plantes et des fleurs sauvages, quelques mobiliers en bois pour se poser. L’alimentation durable, autonome, ainsi que l’évolution des commerces sont des questions auxquelles elle souhaite sensibiliser le public lors de cette seconde édition. La Maison du développement durable, la Dalle 1348 et Adalia seront à ses côtés.

Distribution de plants et de fruits

Le public découvrira notamment un "stand cadeau" où différents plants et fruits seront distribués, un stand semis pour faire pousser l’un ou l’autre légume ou condiment sur sa terrasse, ainsi qu’un stand de troc de graines et de plants. Une animation autour des plantes sauvages et une autre sur le désherbage alternatif seront programmées en alternance. Le public pourra également créer des sacs en papier à base d’affiches événementielles non utilisées et de t-shirts de récupération. Ces sacs permettront d’emporter plants, semis ou graines.