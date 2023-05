Louvain-la-Neuve : la belle évolution de Coralien

Ce jeu des réseaux sociaux, Coralien l’a joué dès ses débuts, lui qui n’en était pourtant pas un adepte. "Je suis musicien et producteur. La musique, c’est vraiment mon truc, la communication un peu moins. Je me suis formé, j’ai appris à me filmer. Il a fallu des heures de travail pour être plus à l’aise." Mais aujourd’hui, l’artiste aime le côté créatif de la vidéo. "C’est assez challengeant. Je dois sans cesse trouver de nouvelles idées. Je me suis approprié ce langage et j’ai trouvé mon univers de vidéo. Je me suis méchamment amélioré en deux ans. Je suis beaucoup plus efficace en montage et c’est une corde de plus à mon arc." Curieux, Coralien aime apprendre et se lancer de nouveaux défis. Il a d’ailleurs monté lui-même l’un de ses clips, celui de Freedom. "Au niveau audio et vidéo, cela m’aide à mieux comprendre les choses. Finalement, les productions de mes morceaux sont nettement meilleures. Je vois une vraie évolution en deux ans."

S’exporter en France ?

Coralien se produira au Rock System, à la Ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve, ce samedi 13 mai. Il sera aussi à la Guinguette de Pousset (province de Liège) au profit du Télévie le 26 mai et le 17 juin au Garden Festival de Versailles (France). Toutes ses autres dates sont à découvrir sur ses réseaux sociaux.

L’artiste aimerait se produire davantage chez nos voisins. "J’aimerais continuer à explorer la Belgique, mais aussi amener cet album en France parce que la demande est assez énorme grâce aux vidéos sur les réseaux sociaux."

Coralien est optimiste pour la suite de son aventure dans la musique. "J’ai beaucoup travaillé et j’ai plein de nouvelles idées. La musique, ça rythme ma vie. On verra ce qui arrive mais en attendant, je vis au jour le jour. Je donne vraiment beaucoup de ma personne. Et quand on donne autant, en théorie, un minimum revient. Il faudra du temps mais je ne vais pas arrêter là. La passion m’anime."