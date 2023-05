Avec OUAD, tous les enfants peuvent disposer de jeux adaptés

OUAD est né en 2016 à la suite d’un constat réalisé sur le terrain par deux amies, Léa Lacroix, logopède, de Nivelles, et Florence Marique, Limaloise installé à Gembloux, institutrice de formation, qui a travaillé plusieurs années dans l’enseignement de type 4 pour ensuite créer le centre de jour Escalpade à Louvain-la-Neuve, où elle est aujourd’hui directrice et éducatrice: "On s’est en effet rendu compte que les parents peinaient à trouver des jeux ou du matériel adaptés pour leurs enfants, explique Florence. C’est ainsi qu’on a commencé à réfléchir à un projet qui propose du matériel adapté pour les enfants avec des besoins spécifiques ou porteurs de handicap. Oui, il y a des sites mais la plus-value qu’on apporte, c’est le contact direct avec les clients. On les conseille et on organise aussi des démonstrations à la demande."

Des démonstrations, c’est par là que le projet a pris forme pour la petite "société belge". Léa et Florence sillonnent les écoles, les crèches, les familles, les institutions et "tout de suite, il y a eu un intérêt. Et puis, outre Léa et moi, il y a Geoffrey (Roy), mon mari, qui, lui, est ingénieur et adapte les jeux électriques comme des voitures téléguidées et autres avec des boutons-poussoirs bien plus faciles à manipuler que les manettes classiques".

Leur rêve: ouvrir un magasin

C’est donc bien un trio qui se dépense sans compter pour donner aux personnes porteuses de handicap une place dans la société, pour favoriser l’inclusion et balayer la différence.

OUAD, c’est "Once Upon A Dream", et pour le trio, le rêve, ce serait d’ouvrir un magasin "physique": "Pour le moment, tous les produits que nous proposons – des jeux, du matériel pour l’éveil éducatif, des vêtements – sont vendus via notre site internet, poursuit Florence . Nous faisons cela en dehors de nos heures de travail car nous avons tous les trois conservé notre activité professionnelle. Et oui, cela fait parfois de très grosses journées mais on prend beaucoup de plaisir à développer OUAD."

Actuellement, la petite équipe ne dégage pas de profits avec OUAD "mais on est avant tout un trio de potes, on bosse autour d’un bon verre et on s’amuse. C’est ça qui fait que le projet tient. En plus, les clients sont contents et le projet a tout son sens."

Leur plateforme en ligne est d’ailleurs unique en Belgique et propose des services tout aussi uniques: les conseils de Léa et Florence, les jouets sur mesure par Geoffrey et même des vêtements métamorphosés.

Le prix coup de cœur du jury des "Entreprises citoyennes 2023" a donné un joli coup de projecteur sur OUAD: "Il nous a donné de la visibilité sur les réseaux et puis, cela nous conforte dans notre travail pour OUAD et son utilité. C’est motivant pour nous et nos projets futurs…" Dont l’ouverture d’un magasin: "Ce serait l’idéal pour que tous puissent tester les produits que nous proposons".

En attendant, pour éviter les frais de port, OUAD propose des points dépôts à Gembloux, Nivelles et Louvain-la-Neuve.

ouad.be