22 logements supplémentaires et un projet de 100 kots pour Notre Maison à Louvain-la-Neuve

Un partenariat que la société a renouvelé cette année. Les Nouveaux Disparus, présents sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve la semaine dernière, avaient retenu la journée du samedi 29 avril à l’attention de Notre Maison. Un grand souk associatif était installé sur la Grand-Place, avec spectacles, concerts, ateliers avec plusieurs associations. Le personnel de Notre Maison y construisait des hôtels à insectes.

Un projet de 100 kots supplémentaires

Pourquoi Notre Maison a choisi Louvain-la-Neuve pour cette festivité: "Avec plus de 430 logements, c’est la plus grande implantation de la société. Nous y avons aussi notre antenne administrative, technique et sociale du Brabant wallon", a expliqué Vincent Demanet, président du conseil d’administration.

Notre Maison va encore s’étendre à Louvain-la-Neuve.

"La deuxième phase rue Michel de Ghelderode va bientôt démarrer. Il y aura 22 logements supplémentaires, des parkings et une voirie d’accès. Nous avons un projet de 100 nouveaux kots place Redouté. Nous comptons rénover les toitures et l’isolation de 33 appartements, scavée du Biéreau, remplacer les toitures, l’isolation bardage, le chauffage et les châssis de 28 maisons unifamiliales à la Sariette, améliorer le PEB de 19 maisons rue de Villers et encore rénover la chaudière collective de Charles de Loupoigne, Verte Voie et Ramée pour 300 000 €", a poursuivi Vincent Demanet.