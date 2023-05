Budget participatif 2023 d'Ottignies-Louvain-la-Neuve : le vote est ouvert

Douze projets avaient été introduits par des citoyens ou des associations, mais deux porteurs de projet se sont retirés au cours du processus de validation de leur candidature, indique la Ville par communiqué. Tous les autres répondaient aux critères de recevabilité et ont donc été retenus. Désormais, ils doivent être départagés non seulement par un jury mais aussi, et c’est la nouveauté de cette troisième édition du budget participatif, par un vote des citoyens.

Jusqu’au 31 mai prochain, tous les habitants d’Ottignies-Louvain-la-Neuve de 16 ans et plus peuvent faire part de leur choix via le site de la Ville ( www.olln.be/budgetparticipatif) ou par papier, le bulletin de vote étant disponible à l’accueil de l’administration communale.

Si la Ville a décidé d’élargir le vote aux citoyens, elle a toutefois maintenu la présence d’un jury pour éviter que "la popularité prenne le dessus sur la qualité intrinsèque des projets", avait expliqué la bourgmestre Julie Chantry (Écolo), au conseil communal de janvier dernier lors duquel a été approuvé le règlement du budget participatif.

Le jury sera, lui, composé d’experts, de trois citoyens ayant été tirés au sort parmi ceux qui ont fait part de leur souhait d’intégrer ce jury, et d’un représentant de l’administration communale.

Les résultats du vote des deux groupes permettront d’établir un classement des projets. Il reviendra aussi au jury de déterminer le montant accordé à chacun des projets, avec un montant maximal de 5 000 €, en tenant compte, évidemment, de leur classement.

Pour rappel, la Ville a réservé une enveloppe de 30 000 € pour son budget participatif, ce que certains, dans l’opposition notamment, estiment trop peu généreux. Tous les projets ne seront donc peut-être pas soutenus financièrement.

La proclamation des résultats est attendue pour le 30 septembre prochain, au plus tard.

Mais quels sont les projets soumis au vote ?

- "Alter-é-collation", par l’ASBL Altérez-vous Initiatives. Il s’agit d’organiser des ateliers pour sensibiliser les élèves de la 4e à la 6e primaire à la valorisation des "déchets alimentaires" (épluchures, fanes de légumes et autres) pour en faire du potage, une salade, de la chapelure, du pain perdu...

- "Espace Etnia", par l’ASBL La Casita (école maternelle Montessori au sein de l’Arbre qui pousse). Il s’agit d’un lieu de rencontres en famille où se tiendront des séances de psychomotricité pour des tout-petits (de la naissance à 2 ans) accompagnés d’un proche.

- "GASAP’écoles - une voie d’émancipation et d’alimentation pour toutes", par l’ASBL le Réseau GASAP (groupe d’achats solidaires de l’agriculture paysanne). L’objectif est de créer des groupes GASAP dans les écoles permettant aux parents et enseignants participants de récupérer leur panier de fruits et légumes à la fin des cours tout en retissant un lien direct avec les producteurs.

- Le "marché de l’Arbre", par l’ASBL l’Arbre qui pousse. Il s’agit de renforcer ce marché du vendredi après-midi, lancé l’an dernier. S’il réunit les producteurs de l’Arbre qui pousse, l’idée est notamment de l’ouvrir aux producteurs des environs aussi.

- Les "ateliers du Clan Pains", par l’ASBL le Clan Pains. Le but est d’organiser des ateliers de pain au levain au sein de la boulangerie collective "Le Clan Pains", à Ottignies, à destination de personnes n’ayant généralement pas accès à ce type d’atelier.

- "Parrainer un enfant pour l’aider à grandir!", par l’ASBL Parrain-Ami. L’ASBL "propose à des enfants en difficultés familiales de vivre des moments de répit, au rythme d’un week-end par mois, dans une famille de parrainage", lit-on son sur site web. L’objectif ici est d’obtenir une aide financière pour financer son plan de communication afin de trouver des familles de parrainage.

- "RAZOM", par l’association de fait Razom. C’est un projet qui vient en aide aux demandeuses d’asile fuyant la guerre en Ukraine dans le but d’éviter leur précarité et renforcer le lien social. Razom signifie ensemble, en ukrainien.

- "Rénovation de la Fattoria", par l’ASBL Fattoria. Cette association est installée dans le quartier alternatif de La Baraque, à Louvain-la-Neuve, où elle développe, pour ses habitants, divers projets (potagers, ateliers de réparation de vélos, démonstrations de techniques de construction écologique...) et services (fourniture de bois de chauffage, épuration de l’eau...). Avec le budget qu’elle recevrait, l’ASBL entend rénover ses installations.

- "Terrain d’Aventures d’OLLN: ouverture et renforcement", par l’ASBL le Terrain d’Aventures. L’objectif est de renforcer ce lieu d’expression, de créativité, d’épanouissement, de savoir vivre ensemble et d’ouverture pour les enfants et les jeunes des environs.

- "Jardin Mandala", par l’association de fait Terre en joie. Il s’agit de soutenir ce jardin de plantes médicinales installé à l’Arbre qui pousse et ses ateliers.

Une soirée de présentation des différents projets est organisée le 16 mai prochain, à 20 h, à l’hôtel de ville (35, avenue des Combattants).