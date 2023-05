La Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve dit non au point unique de distributeurs de billets de Batopin

La société Batopin - créée à l’initiative de Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC - souhaitait y aménager un point unique de distributeurs automatiques de billets en lieu et place d’autres distributeurs de proximité disséminés sur le territoire communal.

"Octroyer un permis d’urbanisme - même s’il porte uniquement sur le placement d’enseignes et la modification d’une baie de façade - aurait signifié une approbation tacite de la démarche du demandeur visant à la suppression des distributeurs dans les agences bancaires pour les relocaliser en un seul lieu", est-il justifié dans le communiqué.

Et de poursuivre : "Le collège communal souhaite que des distributeurs automatiques de billets restent accessibles en plusieurs endroits - et non en un seul - pour des raisons principalement liées à la proximité de commerces et de lieux de vie, d’attention pour la fracture numérique et de poursuite d’un service qu’il estime être d’utilité publique."

Si Batopin peut aller en recours contre le refus de permis, le collège dit espérer qu’elle ne le fera pas.