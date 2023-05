Ottignies: Pour de l’argent et des bijoux volés

Nana et Victoria n’ont pas comparu à l’audience nivelloise où elles devaient répondre de huit vols commis à Ottignies entre le 26 mars et le 16 avril 2022. Même mode opératoire, une fenêtre arrière d’habitation brisée, même butin, de l’argent et des bijoux. Un passant eut l’attention attirée par le comportement de ces jeunes femmes et il téléphona à la police. À la vue du combi, les intéressées se débarrassèrent de leurs gants et d’un tournevis, mais elles ne mirent guère de temps à reconnaître les faits. Il est vrai qu’elles avaient sur elles quelques bijoux fraîchement dérobés. Elles appartiennent aux gens du voyage qui, à l’époque, avaient installé leurs caravanes à Céroux-Mousty. "Tous les jeunes du camp volent et revendent à Charleroi", dirent-elles de manière sans doute ingénue.