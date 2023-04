Pour la majorité communale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, "la SNCB doit ouvrir la ligne IC Charleroi-Leuven"

Tel est l’objectif poursuivi par la motion que les élus ont été appelés à approuver lors du dernier conseil communal. Les deux partis de la minorité, OLLN 2.0-MR et Kayoux, se sont abstenus.

"On a l’impression que cette motion a été écrite pour voler au secours d’un ministre (NDLR : le ministre fédéral de la Mobilité, l’Écolo Georges Gilkinet) qui n’arrive pas à convaincre ses partenaires de majorité d’obtenir les moyens nécessaires pour mener sa politique", a justifié Nicolas Van der Maren (OLLN 2.0-MR).

S’il partage le constat que cette ouverture de ligne et cette augmentation de fréquence sont intéressantes, il se dit circonspect sur la méthode, la motion émanant d’un conseiller communal Écolo pour interpeller un ministre Écolo. Et d’inviter les Verts à interpeller directement le ministre tout en rappelant que c’est aussi le travail des députés de la Chambre des représentants.

"En tant qu’usager du rail, je peux témoigner qu’il n’est pas rare d’être transporté comme du bétail, j’ai même vu une personne faire un malaise tellement on était serré comme des sardines, a continué le conseiller. Les retards se multiplient à nouveau et l’information aux usagers laisse toujours à désirer. Et récemment, on n’a rien trouvé de mieux que de fermer la ligne Ottignies-Bruxelles juste avant les congés scolaires (NDLR : de l’enseignement supérieur pour des travaux) . Mais je ne demanderai pas au conseil communal de voter une motion. Mais il n’est pas impossible que le ministre se fasse légitimement interpeller sur ces questions par l’un ou l’autre député."

"Merci pour la leçon, mais..."

Réponse de la bourgmestre, Julie Chantry (Écolo) : "Merci pour la leçon, mais vous vous trompez complètement. Ce n’est pas un ministre qui est venu nous interpeller pour l’aider à faire passer un dossier. On constate que des points prévus dans le plan de transport et qui sont localement intéressants ne sont pas réalisés. L’UCLouvain a elle-même écrit à la SNCB en novembre 2022 pour regretter la diminution importante de la qualité de desserte de Louvain-la-Neuve. De notre côté, nous relayons notre intérêt et celui de la population par rapport à ces deux points."

Reste à voir l’impact qu’aura cette motion.