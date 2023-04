Bois des Rêves: on ne sait pas quand la plaine de jeux pourra rouvrir

La nouvelle plaine de jeux du Bois des Rêves n’aura pas fait le bonheur des enfants bien longtemps, à moins qu’ils n’aiment – et c’est bien possible – la boue. La Province, gestionnaire du Bois des Rêves, a en effet dû fermer la nouvelle plaine de jeux en raison de l’état des pelouses et des plantations fort endommagées et de la présence de nombreuses flaques d’eau ou de boue.