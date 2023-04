Ce nouveau bâtiment de la société spécialisée dans les solutions de nettoyage issues de la chimie verte a été construit sur le site de son ancien centre de production et de stockage qui avait été r avagé par un incendie le 10 janvier 2020. Les nouvelles installations jouxtent le bâtiment accueillant l’administration et les laboratoires de la société qui, lui, n’avait pas été atteint par les flammes.

Après l’incendie, Realco a collaboré avec ses sous-traitants, et parfois concurrents, pour continuer à tourner. Avec ses nouvelles installations, il va pouvoir recentraliser sa production. Les responsables de l’entreprise espèrent que ce sera pour fin juin. Car si les cuves de mélange, les cuves tampons et l’installation pour la production de produits en poudre sont déjà placées, les lignes de conditionnement doivent encore arriver.

Realco, qui occupe 55 personnes dont 8 en recherche et développement, vante un site de production plus vert, plus grand, plus performant et plus sûr. Ainsi, entre autres, le circuit de production est fermé (pas de contacts entre les produits et les opérateurs), tandis qu’un système de sprinkleurs ESFR a été installé, soit des extincteurs fixes automatiques qui ont pour but non pas de contenir un incendie mais de l’éteindre le plus rapidement possible.

10 millions de litres par an

George Blackman, le directeur de Realco. ©ÉdA

La capacité de production de l’usine pourra atteindre les 10 millions de litres par an, contre 2,9 millions en 2019 (avant l’incendie) et entre 3 et 4 actuellement. Son nouveau mélangeur pour produire des poudres enzymatiques permettra à Realco d’augmenter sa capacité de production de ce type de produits de 120%. "Les poudres, ce sont l’avenir", assure George Blackman (médaillon), le directeur de l’entreprise.

Ces poudres représentent 20% de son volume de production et sont principalement utilisées dans les secteurs industriels. Un des défis pour leur développement auprès du grand public sera notamment d’éduquer ce dernier à leur utilisation dans le nettoyage quotidien, explique Sébastien Fastrez, responsable de la recherche et du développement de Realco.

L’espace de stockage, tout en occupant la même superficie, a doublé en prenant de la hauteur.

Des panneaux photovoltaïques ont été installés pour fournir de l’électricité et des panneaux thermiques pour l’eau chaude. L’isolation est performante, le tout engendrant des besoins énergétiques trois fois moins importants par rapport à l’ancien bâtiment. En outre, 8 stations de charge pour voitures électriques ont été mises en route.

Au niveau de l’eau, l’objectif de Realco est de n’utiliser de l’eau du réseau de distribution qu’en cas de sécheresse grâce à la récupération de l’eau de pluie qui, une fois filtrée, entrera dans la fabrication des produits ou sera utilisée pour le nettoyage des équipements.

Realco, qui présente une croissance moyenne de 10% par an ces cinq dernières années, a investi 5,6 millions € pour construire sa nouvelle usine et 1,2 million pour l’équiper.

Vers des emballages biosourcés et biodégradables

Et si les poudres sont l’avenir, Realco travaille aussi à développer des produits actifs à basse température. "C’est un appel du pied de l’industrie alimentaire, grosse consommatrice en énergie, pour qu’on développe des solutions de nettoyage plus efficaces à basse température", précise Sébastien Fastrez. Parmi les projets, il y a aussi l’élimination des problèmes de la Listeria dans l’industrie du saumon (une collaboration avec notamment l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement français, INRAE) ou encore la production de détergents concentrés dans des emballages biosourcés, solubles et biodégradables à diluer chez soi, notamment.

