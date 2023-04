Les Nouveaux Disparus et un grand souk associatif pour célébrer le 30e anniversaire de Notre Maison à Louvain-la-Neuve

Cette collaboration permettra à Notre Maison de créer des liens entre les associations et les partenaires locaux, les habitants et les acteurs du quartier.: "Notre Maison a choisi Louvain-la-Neuve pour accueillir cet événement en raison de ses plus de 430 logements installés dans la ville universitaire. Sa grande mixité sociale et culturelle en fait un lieu propice à la rencontre et à l’échange entre les différents participants", explique Quyên Chau, sa directrice-gérante.

Un souk associatif

Tout au long de la journée, un grand souk associatif se tiendra en collaboration avec les associations locales. Ce dispositif vise à renforcer la cohésion sociale au sein du quartier et à redynamiser les quartiers "sociaux", souvent mal perçus, y compris par leurs habitants.

De plus, il permettra de donner une visibilité aux associations et organismes socioculturels locaux destinés aux habitants, mais dont l’existence est parfois méconnue. Notre Maison est convaincue que cette collaboration sera bénéfique pour les locataires et pour la ville de Louvain-la-Neuve.