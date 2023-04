La Baraque (Louvain-la-Neuve): un buffet artistique et un bouillon de créativité pour célébrer la fin de saison

Un bouillon de créativité

La fête est l’occasion pour le public de découvrir les réalisations des participants aux ateliers. Ils sont de plus en plus nombreux: "Comme nous étions sur le thème de l’alimentation, nous avons dressé un grand buffet artistique avec d’alléchantes créations, un bouillon de créativités, poursuit Pomme Richard. Nous avons également proposé plusieurs animations. Notre chorale, dirigée par Simon Bériaux, a donné un petit concert. L’atelier de danse s’est aussi produit pendant la fête. Nous avons ouvert des ateliers au public, comme la sérigraphie textile".

S’initier à l’illustration

Le Centre d’Expression et de Créativité développe constamment ses activités: "La prochaine saison se déroulera sur le thème"Portes ouvertes, mille et un chemins vers l’imaginaire !"L’atelier céramique sera ouvert tous les jours. Nous ouvrons un atelier BD pour les ados de 11 à 15 ans ainsi qu’un atelier pour s’initier à l’art de l’illustration avec l’illustratrice Juliette Hinnekens. C’est notre animatrice enfant. Avec elle, nous sommes de plus présents à l’école dans le cadre du Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique".