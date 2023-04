Une scène plus qualitative et une entrée à 6 € pour la zone payante du Welcome Spring Festival à Louvain-la-Neuve

Ce grand festival urbain organisé depuis 1988 à Louvain-la-Neuve par le Welkot - anciennement connu sous le nom de Kot-é-rythmne - propose pour sa 31e édition, une affiche de quatorze artistes avec notamment la présence de Oniri, YellowStraps et Green Montana.

Disséminé aux quatre coins de la ville universitaire de 13 h à 3 h du matin, le festival se partage, cette année, en quatre scènes : un village des sports, un village destiné aux enfants, des concerts sur la place de l’Université et une scène sur le parking Leclerq.

Alors que, lors des éditions précédentes, le festival se voulait entièrement gratuit, cette année, les organisateurs ont souhaité rendre payant l’accès à la scène du parking Leclerq. "C’était notre volonté de rendre, cette année, le festival partiellement payant, expose Valentine Vanderaa, co-présidente du Welkot. On voulait proposer à nos festivaliers quelque chose de plus qualitatif avec une line-up plus impressionnante. Par ailleurs, les autorités nous avaient aussi demandé de mettre ça en place pour mieux gérer les festivaliers et les mouvements de foule."

Le festival, bien qu’ouvert à tous, est majoritairement fréquenté par les étudiants. La place est donc vendue au prix très démocratique de 6 €.

Un festival ouvert à tous...

Les douze membres du kot à projet ont souhaité collaborer avec d’autres kots à projet. En charge des activités pour les enfants de deux à onze ans, le kot Sac de Billes a donc posé ses valises le temps d’une après-midi sur la Place Montesquieu. De 14 h à 17 h, des animations y ont été proposées. "On a fait appel à onze kots à projet pour venir nous aider aujourd’hui : pour maquiller les enfants, leur proposer des jeux autour d’Harry Potter… C’est vraiment une chouette ambiance pour les parents et leurs enfants", explique Fanny Champenois, membre du kot Sac de Billes. Sur la Place Cardinal Mercier, de 14 h à 18 h, les membres du kot CSE organisaient une série d’activités sportives parmi lesquelles un tournoi de volley sur un matelas gonflable et du tennis de table.

...et responsable

Enfin, et c’est presque devenu un réflexe dans l’organisation d‘un festival estudiantin à Louvain-la-Neuve, le Welcome Spring Festival a souscrit au programme Guindaille 2.0. S’inscrivant dans un contexte de fête, les organisateurs ont souhaité mettre un point d’honneur à sensibiliser les festivaliers à ce programme. Pour ce faire, des points H2O proposant de l’eau gratuite ont été installés sur les différents sites du festival et des camelbags sont également présents.