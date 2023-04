Lynda Lemay sera au Spott à Ottignies-Louvain-la-Neuve avant l’Olympia de Paris

"Ce sera la première saison du Spott. On sent que les gens ont envie de tourner la page des mauvaises nouvelles. Notre saison sera donc pleine de joie, pleine d’audace aussi - certains spectacles ne seront visibles que chez nous en Belgique - mais ce n’est pas pour autant que nous abandonnerons les textes puissants, engagés sur des sujets de société", soutient le directeur du centre culturel, Étienne Struyf.

Et le président du Spott, Michaël Gaux, d’ajouter : "La programmation doit être à la hauteur de nos ambitions et tournée vers la recherche de nouveaux publics."

Nous ne citerons pas ici la liste de tous les spectacles et propositions de cette saison qui débutera le vendredi 1er septembre 2023 avec Place aux artistes, opération lancée par la Province et fruit, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, d’une collaboration entre le Spott, le Vilar et la Ferme du Biéreau, pour se finir le dimanche 16 juin 2024 avec un atelier à 4 mains, soit une exploration artistique en duo intergénérationnel (papa-enfant, grand-mère-petit-enfant...).

"La vie est un conte de fous"

Mais nous pointerons quelques rendez-vous, à commencer par le concert de Lynda Lemay, le 8 décembre 2023. La chanteuse québécoise présentera son nouveau spectacle, La vie est un conte de fous. Quelques jours après, le 18 décembre, l’artiste montera sur la scène de l’Olympia de Paris… C’est dire si les responsables du Spott sont heureux d’avoir pu l’attirer en Brabant wallon.

Nouveauté musicale : les Vendredis de la Grange

Toujours au rayon musique, le Spott innove avec les Vendredis de la Grange, des concerts debout (pour 200 personnes maximum) à la Grange du Douaire. "On souhaite mettre les talents naissants de la province en avant. Ce sont des artistes déjà un peu connu, mais qui méritent de l’être encore plus", souligne Étienne Struyf.

Le premier concert aura lieu le 22 mars 2024 avec Colt, anciennement Coline et Toitoine dont la chanteuse Coline Debry est de Genval. "Ils proposeront un concert intimiste mais à l’avenir, ils vont remplir des grandes salles, car c’est sûr, ils vont exploser", assure Sandrine Debroux, coordinatrice animation au Spott.

Le deuxième concert sera celui de Sarina, de Louvain-la-Neuve, le 19 avril 2024, dans un univers qui mélange classique et pop.

Enfin, Jonas Gomes, aussi de Louvain-la-Neuve, et quart de finaliste à The Voice Belgique 2021, clôturera les Vendredis de la Grange, le 17 mai 2024.

En première partie de chacun des trois concerts, le Spott donnera la possibilité à un artiste de monter pour la première fois sur scène pour assurer la première partie de soirée. Pour cela, il faut envoyer une présentation au centre culturel ainsi qu’une à trois vidéos de morceaux à concerts@spott.be.

"Une histoire d’amour" d’Alexis Michalik

Parmi les pièces, relevons, le 29 septembre 2023, Une histoire d’amour d’Alexis Michalik, spectacle qui a reçu le Molière 2020 de la mise en scène et adapté au cinéma en 2022. Mais aussi, les 21 et 22 novembre 2023, Natchav, du théâtre d’ombres où tout est réalisé en direct. Et certainement, le 22 février 2024, Zaï Zaï, du Collectif Mensuel qui revient dans la salle ottintoise après son fameux Blockbuster en 2017. Ou encore, les 14 et 15 février 2024, Changer l’eau des fleurs, pièce adaptée du roman à succès éponyme de Valérie Perrin.

De son côté, la Comédie de Bruxelles, pour ses 20 ans, remonte ses plus grands succès. Le 5 décembre 2023, ce sera Le Dîner de cons et le 11 avril 2024, Ladies Night.

Pour les plus jeunes

Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec programmation riche et variée : Les Déménageurs font leurs adieux (15 octobre 2023) après plus de 20 ans de concerts, Kosmos (12 novembre 2023), Ma grand-mère est une aventurière (17 décembre 2023) ou encore J’ai enlevé mamie, du Théâtre des 4 Mains de Beauvechain (28 janvier 2024).

Belgique-Suisse en impro

Pour la première fois, une joute du mondial d’improvisation (Belgique-Suisse) se tiendra au Spott. Ce sera le 21 octobre 2023. Et au niveau danse, les élèves des écoles de danse du Brabant wallon seront à l’honneur lors du Festidanse, le 4 novembre 2023.

Et le directeur du Spott de conclure : "Ce sera une grosse saison, une belle saison lors de laquelle on va prendre beaucoup de plaisir."

www.spott.be.