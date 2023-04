Une transhumance de moutons dans Ottignies

Le terrain à la prairie Orban est propriété de la Ville qui l’a donné en gestion à Sarah Installé, l’épouse de Stéphane Vanden Eeede.

Les moutons assurent l’entretien de la prairie, ils sont friands de la renouée du Japon, une plante invasive dont la Ville veut se débarrasser.

Les agneaux et agnelles suivent les adultes

Le couple avait appelé à l’aide pour effectuer la traversée des rues d’Ottignies. Plus d’une dizaine de personnes étaient présents pour leur donner un coup de main. Sarah donne les consignes comme "ne jamais enrouler la corde autour de la main. Si un chien s’approchait eu troupeau, le mouton voudra fuir. Je préfère que le mouton s’en aille plutôt que d’avoir une main brûlée, voire arrachée", lance-t-elle.

Les brebis et le bélier sont tenus en "laisse": "Pour les agneaux et agnelles, ils suivent les adultes. Il n’y a donc pas lieu de les tenir. Ce n’est pas difficile de traverser les rues avec un troupeau de moutons, C’est plus facile qu’avec un groupe d’enfants", sourit Stéphane Vanden Eede.

Surprise chez les automobilistes

Vers 11h, alors que la pluie venait de s’inviter sur le parcours, le troupeau a pris la route. D’abord sur la rue de la Chapelle avant de descendre vers le centre d’Ottignies en empruntant autant que faire se peut les sentiers. Il a fallu quand même emprunter une partie de la rue du Monument et aussi les rues du Douaire pour arriver quelques minutes plus tard, à la prairie Orban. La surprise était grande chez les automobilistes de voir les animaux occupés la voirie.

À peine installés dans la prairie, les moutons se sont mis à brouter. Ils y resteront trois semaines: "Il faut ensuite laisser le terrain libre, ou y mettre d’autres animaux, pendant six semaines de manière à ce que les parasites ne puissent pas se reproduire", indique Stéphane Vanden Eede qui se réjouissait de la réussite de cette première transhumance de l’année.