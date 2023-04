Laura Folon (Louvain-la-Neuve) : guider dans sa relation à soi et aux autres

"D’un point de vue personnel, je me suis questionnée sur la place que je m’accordais dans ma propre vie. En prenant une année sabbatique au Canada, j’ai vraiment découvert le plaisir d’une bonne relation à soi, de pouvoir être connectée à 100% à ce que tu ressens. J’ai eu envie de transmettre ça. On sera notre plus longue relation, donc pourquoi pas la plus belle ?"

Elle lance alors Komenco, qui signifie "commencement". Laura propose des ateliers de développement personnel, des consultations et des carnets de réflexion guidée à faire à la maison. Dans un premier temps, elle s’axe sur un retour à soi… avant de travailler également sur la relation aux autres. "Un équilibre est à trouver entre la place qu’on se fait et celle qu’on donne aux autres." Depuis, Laura a donc aussi créé des coffrets de couple et des rituels et cérémonies de passages de vie. "Cela permet de prendre soin de ses relations avec les autres et de pouvoir célébrer ces moments relationnels."

La rencontre au cœur de son projet

Depuis toujours, Laura est passionnée par l’être humain. C’est pour cette raison qu’elle est devenue psychologue. "Ce que j’adore, c’est de pouvoir voyager dans l’esprit d’autres personnes. La rencontre est au cœur de tout ce que je crée. C’est gai de pouvoir aider les personnes à aller vers un mieux-être, et leur apprendre à le faire par elles-mêmes. C’est important pour moi de ne pas être une béquille pour la personne."

Laura a une conviction qu’elle souhaite transmettre: prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin des autres. "Plus tu te connais, moins tu fais porter le poids de ton histoire aux autres. C’est le fondement de Komenco. Il faut pouvoir trouver l’équilibre entre soi et les autres. J’invite aussi à venir me voir même s’il n’y a pas de problèmes majeurs.

Mes consultations sont des rendez-vous avec soi pour faire le point. C’est chouette de pouvoir offrir des espaces “bulle” où on peut juste venir s’asseoir et se demander comment on va aujourd’hui. Ce qui me fait le plus plaisir, c’est quand les gens ont l’impression que je n’ai servi à rien et qu’ils l’ont fait tout seul. Je suis ravie !" Confiante en lançant son projet, Laura ne s’attendait tout de même pas à en être là aujourd’hui. "Je n’avais pas beaucoup d’attente sur ce qui pourrait arriver. Mais c’est chouette de voir que deux ans plus tard, il y a encore plein d’idées, que le projet change et évolue."