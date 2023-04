La nouvelle plaine de jeu du Bois des Rêves fermée temporairement

Dans notre édition du mardi 12 avril dernier, nous faisions état du fait que la nouvelle plaine de jeu du Bois des Rêves – inaugurée le 22 mars dernier, à Ottignies-Louvain-la-Neuve – n’était pas un très bon état, avec des pelouses et des plantations fort endommagées et que de la boue et des flaques d’eau n’étaient pas rares en bas des toboggans. Si bien que la Province avait décidé de rouvrir l’ancienne plaine de jeux pour toute la belle saison.