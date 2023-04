130 appartements avenue du Ciseau à Louvain-la-Neuve : le projet de l’UCLouvain avance

Au départ, ce projet était porté par le promoteur du China Belgium Technology Center (CBTC), United Investment Europe, qui avait le projet de construire, en différents lieux de la cité universitaire, des immeubles à appartements pour les expatriés chinois venant travailler à Louvain-la-Neuve. En novembre 2020, on apprenait toutefois qu’il y renonçait, l’UCLouvain reprenant toutefois la main sur un des projets, celui donc de l’avenue du Ciseau.

90 appartements gérés par l’Inesu pour des locations de courte durée

Trois bâtiments seront construits pour un total de 130 appartements de 1 à 3 chambres, mais essentiellement des logements d’une chambre. 90 seront gérés par l’Inesu tandis que les 40 autres seront mis en vente par Thomas & Piron.

"Notre objectif est de mettre en location, pour des courtes durées, à partir de 3 mois, les 90 appartements dont on aura la charge et dont une partie sera meublée, continue Nicolas Cordier. On ne vise pas les étudiants, mais des travailleurs, notamment des expatriés venant pour de courtes missions dans les entreprises du parc scientifique, des chercheurs, des post-doctorants, etc. On propose déjà ce service, et on est les seuls, avec nos 56 logements dans le bâtiment “Le Saxo”, au-dessus de l’Aldi. Mais on n’arrive pas à répondre à l’ensemble des demandes, signe que cela manque à Louvain-la-Neuve. Pour les propriétaires privés, cela représente plus de travail que de louer pour de longues durées, c’est moins intéressant pour eux et ils ne s’engagent pas dans ce type d’offre."

C’est Syntaxe Architectes qui a dessiné le projet. Des panneaux photovoltaïques seront placés sur les toitures plates des bâtiments tandis que les appartements répondront à la norme PEB Qzen (quasi passif). En sous-sol, se trouvera un parking comprenant 45 emplacements pour les 90 logements de l’Inesu tandis que les 40 autres y disposeront chacun de leur place de parking. En outre, 212 emplacements vélo seront aménagés dans ce parking dont 5 pour des vélos cargos.

L’Inesu précise que l’enveloppe budgétaire pour ses 90 logements est plafonnée à 11,4 millions €, honoraires compris.

De l’autre côté de l’Ephec, sur le haut du parking Leclercq, l’UCLouvain porte un autre projet qui prévoit, lui, la construction d’ un immeuble de 143 logements étudiants pour un total de 168 chambres. "On a le permis pour cet immeuble et on va lancer le marché public pour sa construction. On espère commencer le chantier début 2024."

Non loin de là, rue des Bruyères, en face du cercle de droit, l’Adèle, c’est la société de logement public Notre Maison qui développe un projet de "kots sociaux", à l’image de ceux de l’immeuble qu’elle a construit et gère place des Paniers. "Ce projet met plus de temps à avancer. Des discussions sont encore en cours, notamment avec l’UTUC (NDLR : un centre d’accueil de jour pour l’instant hébergé dans des containers, à l’intersection entre les voies Roman Pays et des Gaumais) . On n’en est pas encore à la demande de permis."