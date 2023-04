Louvain-la-Neuve : le lycée Martin V va fêter ses 50 ans en courant

C’est une grande première qui s’organise au lycée Martin V de Louvain-la-Neuve. Pour fêter les 50 ans de l’école, les professeurs d’éducation physique proposeront, le vendredi 19 mai, une course relais reliant les deux sites du lycée en passant par le lac de la ville universitaire. Ce rendez-vous festif et sportif aura aussi une dimension humanitaire:: "Plutôt que de courir dans le vide, on a voulu le faire pour aider une association, explique Brenda Spinato, professeur d’éducation physique. Notre école partage des valeurs de solidarité et d’entraide. Cette course est l’occasion de le montrer".