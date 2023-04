Six maisons sont envisagées rue Nicaise à Céroux

Actuellement occupé par un pâturage, un terrain de 1,75 hectare de la rue Nicaise, à quelque 400 mètres de la place communale de Céroux (Ottignies-Louvain-la-Neuve) fait l’objet d’une enquête publique en vue de l’obtention d’un permis d’urbanisation demandé par 2 B Real. Il est question d’y créer 6 lots bâtissables pour des maisons unifamiliales et de modifier la voirie en l’élargissant pour réaliser un accotement enherbé public de 1,5 mètre en vue de faciliter la circulation des usagers faibles et l’intégration des impétrants. En outre, il est prévu d’aménager une zone de parking (6 emplacements) et un espace paysager à céder à la Ville.