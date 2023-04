Midi-Minuit’s de la Jongle’Rue à Louvain-la-Neuve : "Il y avait un tissu au fond de la salle auquel personne ne s’intéressait"

Au programme, des contes par le Kap Contes, des initiations au diabolo ou à la jongle avec l’École de cirque du Brabant wallon, du grimage, la fabrication, avec des ballons de baudruche, de balles pour jongler, des initiations au skateboard ou à l’escrime médiévale...

Mais aussi divers spectacles tout au long de l’après-midi et de la soirée. Parmi les artistes présents, Bou, une étudiante du Circokot qui a présenté un numéro de tissu aérien. "J’ai commencé à faire du cirque quand j’étais petite, dans l’école communale des Colibris, à La Hulpe. Il y avait un tissu au fond de la salle auquel personne ne s’intéressait et avec des amis, on s’est dit que ce serait marrant d’essayer. Avec un cahier reprenant des figures, on a tenté de les reproduire", témoigne l’étudiante en 3e année de biologie à l’UCLouvain.

Au Circokot, elle s’est mise à encadrer les leçons de tissu aérien données par le kot-à-projet. "Cela m’a donné envie d’en refaire. Ce que j’aime dans cette pratique, c’est son côté à la fois hyper sportif et à la fois très créatif. On dispose de beaucoup de liberté."

Le public a, en tout cas, apprécié son numéro.