Louvain-les-Bulles, les Midi-Minuit’s de la Jongle’Rue, l’Open Stage Festival, le salon des artistes… Louvain-la-Neuve est en effervescence

Louvain-les-Bulles

Ainsi, ce mercredi 19 avril, sur la place de l’Université, se tient la première édition de Louvain-les-Bulles du Kot BD. "Notre idée est de “se réinventer” en proposant une activité nouvelle, explique Sophie De Raedemacker, du Kot BD. Jusqu’à présent, nous organisions un mini-festival BD en soirée qui s’adressait surtout aux étudiants. Ici, notre volonté est d’inclure les enfants et les habitants. Mais l’objectif principal reste inchangé : promouvoir la bande dessinée à Louvain-la-Neuve."

Et si ce nom de Louvain-les-Bulles vous dit quelque chose, c’est normal : en 2018, le festival BD organisé depuis 2015 par la Ville avait pris ce nom, avant de disparaître telle une bulle qui éclate.

Qu’est-ce que nous réserve le Kot BD ? "Plein d’activités gratuites de 12 h à 18 h", résume Sophie De Raedemacker. Il y aura des rencontres avec des auteurs dont Tamos le Thermos qui s’exprime notamment via son compte Instagram et dont Gender flou est la première bande dessinée publiée.

"La BD ne se résume pas à un album imprimé. Certains artistes utilisent Instagram, par exemple, pour partager un dessin, telle une case de BD. Parfois, plusieurs dessins sont postés et forment une planche. Cela leur permet plus de liberté, de créer un dessin unique qui ne s’insère pas dans une histoire spécifique. On souhaite parler de la BD sous toutes ses formes."

Il y aura un atelier animé par Mokiris pour apprendre à dessiner des personnages. Un caricaturiste sera présent. Une bourse de la BD, un parcours guidé des fresques de Louvain-la-Neuve, une projection d’un film seront organisés. L’exposition consacrée au travail de Liv Strömquist, une autrice suédoise engagée, notamment sur les thèmes de l’écologie, du patriarcat ou du capitalisme, sera, comme en février-mars 2022, montée au Forum des Halles.

Le Kot BD prévoit aussi un coin lecture, une tente "gaming" ou encore un "banquet gaulois", de 12 h à 14 h, où seront servis des sandwiches au cochon, façon Astérix et Obélix.

Les Midi-Minuit’s de la Jongle’Rue

Toujours ce mercredi 19 avril, mais sur la Grand-Place cette fois, un autre univers, celui des arts de rue et du cirque avec les Midi-Minuit’s de la Jongle’Rue du Circokot qui se tiennent de… midi à minuit.

Là aussi, plein d’activités et de spectacles, entièrement gratuits, sont au programme. Notamment des initiations à la jonglerie, au skateboard ou au graff. Le Kotstume grimera qui voudra et le Kap Contes racontera des histoires.

Des artistes présenteront évidemment leur numéro, dont une membre du Circokot. "Elle présentera un numéro de tissu aérien à 13 h 45. C’est une première, d’habitude, nous nous occupons “que” de l’organisation", souligne Nadège De Meulemeester, responsable du Circokot.

Entre 18 h et 19 h 30, l’Orchestrakot et O’Tchalaï, un groupe de chansons balkaniques et tsiganes, assureront l’intermède musical avant la soirée "où on transformera la Grand-Place en cabaret à ciel ouvert" avec divers artistes pour 3 h de spectacle. "Qui passe par là peut s’arrêter, regarder et s’émerveiller", glisse Nadège De Meulemeester.

Nouveauté cette année, le Circokot organise, sur la place Cardinal Mercier, sa première convention de jonglerie, le Juggl’In Louv, de 13 h à 18 h 30. "Le but est de rassembler un maximum de jongleurs, qu’ils soient débutants ou professionnels. On s’est rendu compte, les autres années, que les artistes se mettaient un peu sur le côté de la Grand-Place pour jouer et discuter entre eux. On a donc créé cette convention pour qu’ils puissent jouer ensemble et partager leurs connaissances. Il y aura des workshop (diabolo danse et passing massues), des jeux de la jongle, une scène ouverte, etc. Si le public veut regarder, il le pourra."

Mais aussi

En plus de ces deux événements phares, le Kapodastre organise la 10e édition de l’Open Stage Festival, rue des Blancs Chevaux, soit, à partir de 14 h, une scène ouverte suivie de 19 h à 22 h de concerts de groupes locaux (Neon Rust, Fake Empire et The Basement).

De 17 h à 18 h, le Granzensemble organise, lui, rue de la Serpentine une chasse aux œufs par équipes de 2 à 6 personnes (1 € par équipe) qui seront accompagnées notamment d’un résident de la Serpentine, institution de la localité qui accueille des personnes adultes porteuses d’un handicap mental. Inscription sur la page Facebook de l’activité (Chasse aux œufs des Granz).

Et si vous n’êtes pas encore rassasiés

En outre, ce jeudi 20 avril, de 12 h à 23 h 30, sur la place de l’Université, se tiendra le festival interculturel Tutmonda du Kot Partenaires Interculturels. De 12 h à 19 h, sur la Grand-Place, il y aura le salon des artistes de l’ArtaKap où on pourra participer à de nombreux ateliers créatifs. Enfin, à 20 h, à l’auditoire Studio 11, le Kot Cineforum présentera son Festival estudiantin du film parodique (FEFP) où seront projetées des séquences parodiques de films réalisées pour l’occasion par des étudiants. À la clé, diverses récompenses, dont le Grand FEFP d’Or.

Le mardi 25 avril l’Africa United Kap lance le premier Nafasia Festival, à l’auditoire Socrate 10, pour faire monter des talents afro-descendants sur scène. Mais surtout le mercredi 26 avril, c’est le Welcome Spring Festival du Welkot.