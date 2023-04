La Maison des langues du Forem et de l’UCLouvain a enfin été inaugurée à Louvain-la-Neuve

Installée voie du Roman Pays, en face du supermarché Färm et en contrebas de la Crêperie bretonne, la Maison des langues est un projet commun à l’UCLouvain et au Forem dédié à l’apprentissage des langues et à l’insertion socio-professionnelle.

L’université accueille, sur trois étages (du -1 au 1er), les étudiants des masters en traduction, en interprétation et en langue des signes, ce dernier master étant unique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Nouveau métier de la traduction : corriger les traducteurs automatiques

Lundi matin, des étudiants suivaient, par exemple, un cours de postédition, c’est-à-dire de correction de traductions automatiques. "C’est un des nouveaux métiers lié à la traduction. Les textes semblent fluides et ils se lisent bien. Pourtant, ils contiennent des erreurs au niveau du sens par rapport au texte source. Il y a aussi souvent des biais de genre : ainsi le mot anglais nurse sera toujours traduit par infirmière en français et doctor, par docteur", explique une professeure de l’UCLouvain.

Pour l’université, la Maison des langues est aussi un lieu de recherche sur les langues et sur la manière de les enseigner, a précisé le vice-recteur aux Affaires étudiantes de l’UCLouvain et lui-même professeur de néerlandais, Philippe Hiligsmann.

L’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (autrement dit le Forem) occupe, lui, les deux derniers étages du bâtiment de 2 000 m2. Il y dispense, comme dans d’autres de ses centres, des formations en anglais et néerlandais en présentiel ou en distanciel pour les chercheurs d’emploi, travailleurs, formateurs et apprentis.

"La connaissance des langues, un puissant levier d’insertion socio-professionelle"

Pour l’administratrice générale du Forem, Marie-Kristine Vanbockestal, "la connaissance des langues, dans un pays aussi original que le nôtre avec ses trois langues officielles et situé au cœur de l’Europe, est un puissant levier d’insertion professionnelle. En 2022, le Forem a diffusé 165 879 offres d’emploi exigeant la connaissance au minimum de l’anglais et/ou du néerlandais."

Mais pour l’administratrice générale la Maison des langues est "plus qu’un centre de formation. C’est un centre de référence qui s’appuie sur les nouvelles technologies pour développer des innovations didactiques et expérimenter des pratiques originales pour enseigner les langues." C’est en quelque sorte un laboratoire pédagogique pour les formateurs en langues du Forem.

Dans le bâtiment, ce dernier dispose d’ailleurs d’un studio d’enregistrement, avec un fond vert et du matériel de montage pour réaliser des vidéos didactiques, par exemple.

Le projet de Maison des langues est né en 2014 suite à l’attribution, par le décret Paysage, de l’organisation de masters en traduction et interprétation à l’UCLouvain. Pour pouvoir accueillir ces nouveaux étudiants, il est envisagé de construire un bâtiment, en collaboration avec le Forem, près de la Grand-Place, entre le cinéma et l’Aula Magna.

Présenté en mai 2014, peu avant les élections, le projet, comme d’autres, a toutefois été réanalysé par le nouvel exécutif. Ensuite, son emplacement sur la dalle allait faire exploser le budget. Malgré un permis d’urbanisme obtenu, le projet est donc mis en stand-by, le temps de lui trouver un nouvel emplacement. Ce sera à la voie du Roman Pays. Les travaux ont débuté fin 2020 et l’inauguration vient donc d’avoir lieu.

"Malgré toutes les difficultés, on assiste à l’aboutissement d’un très beau projet qui répond à un enjeu essentiel, l’apprentissage des langues, a commenté la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny. Mais la maîtrise des langues n’est pas uniquement importante pour l’insertion socio-professionnelle, elle l’est dans la vie de manière générale, car elle donne accès à l’autre."

6 millions €

Le coût de la Maison des langues s’élève à 6 millions € : 2 millions sont financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 1 million par l’UCLouvain et 3 millions par la Région, via une contribution versée par le Forem pendant 10 ans en échange d’une occupation d’au moins 25 ans de la moitié de la superficie de l’immeuble.