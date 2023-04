Ottignies-Louvain-la-Neuve : Marc Losfelt, l’un des fondateurs du Cesec, est décédé à Lubumbashi où il vivait depuis 30 ans

"L’UCL souhaitait que le Cercle de sciences économiques (Cesec) se constitue en ASBL au moment du déménagement, rappelle l’ancien député wallon Alain Trussart. Louvain-la-Neuve était alors un énorme chantier et les moyens de transport peu évidents entre Leuven et Louvain-la-Neuve, Mais Marcus, comme nous l’appelions à cette époque-là, avait une solution à tout. Je me souviens avoir fait le déplacement entre les deux villes à l’arrière de sa moto. Finalement, le Cesec est né en octobre 1977."

Ce samedi 15 avril, à Lubumbashi, Marc Loosfelt a eu droit à une émouvante messe d’adieux au milieu de ses amis congolais et belges. Une chorale locale, par ses chants de toute beauté, lui a rendu l’hommage qu’il méritait, en présence de ses trois enfants et de sa sœur Annie.