Louvain-la-Neuve : 1975, les nettoyeuses de l’UCL virent leur patron pour créer leur propre entreprise

Elles constatent qu’elles ne sont pas payées au barème, mais ce qui va provoquer la révolte, c’est quand leur patron envisage de les affecter sur de nouveaux chantiers parfois très éloignés de Louvain-la-Neuve: "Il voulait les envoyer travailler dans le zoning à Recogne en province de Luxembourg alors qu’elles avaient été embauchées pour travailler à Louvain-la-Neuve, raconte Raymond Coumont, secrétaire fédéral et une des grandes personnalités de la CSC du Brabant wallon qui les soutenait dans leur combat à l’époque. Oui, elles se sont révoltées et ont arrêté de travailler. Au départ, l’idée était de trouver une solution, pas de partir en autogestion".

Mais voilà, le conflit se retrouve vite dans l’impasse et le 25 février 1975, soutenues par la CSC du Brabant wallon et par le MOC, les ouvrières licencient leur patron et s’approprient leur outil de travail. Elles renégocient le contrat avec l’UCL – le principal client d’ANIC – et une nouvelle société naît le 10 mars 1975: Le Balai libéré ASBL qui fonctionnera en autogestion jusqu’en 1988 (1).

"Au départ, elles étaient 40 mais elles ont été jusque 70, ce n’est pas rien, ajoute Raymond Coumont. Elles ont bénéficié du soutien de notre équipe syndicale pour les tâches administratives car elles ne pouvaient, du jour au lendemain, se transformer en comptables ou responsables du personnel. Et puis, après une dizaine d’années, elles ont rejoint la Fondation André Oleffe qui avait pour mission de coordonner toutes les entreprises autogérées. À l’époque, il y avait une bonne douzaine de ces entreprises comme la SA Transports et Sablières Marchand à Wauthier-Braine, les Tuileries d’Hennuyères…"

Deux initiatives dans l’autogestion

Le Brabant wallon souffre économiquement durant ces années-là. On est loin de la locomotive économique de la Wallonie comme c’est le cas aujourd’hui. Et, ce qui n’est pas encore une province, est même touché de plein fouet pas la crise avec la fermeture de grandes entreprises comme les Papeteries de Genval. Le Brabant wallon connaît de nombreuses restructurations, des délocalisations, des faillites… C’est dans ce contexte de grande incertitude sociale que la CSC et le MOC, avec Jean-Marie Paquay à la manœuvre, innovent pour maintenir l’emploi ou accompagner la reconversion.

"Il y avait deux initiatives dans l’autogestion, précise Raymond Coumont, celles qui voulaient perpétuer l’emploi, comme dans le cas du Balai libéré, et celles où les travailleurs avaient pris le contrôle de leur entreprise pour obtenir l’attention des autorités alors que leur société était en train de péricliter comme ce fut le cas aux Sources de la vallée de la Thyle à Sart-Dames-Avelines. Pendant plusieurs semaines, les ouvriers ont continué à travailler mais leur but n’était pas de passer en autogestion."

S’autogérer, cela ne s’improvise pas. Les nettoyeuses du Balai Libéré s’appuient sur leur solidarité jusqu’à ce jour où un nouvel appel d’offres les prive de leur travail repris par une firme plus compétitive.

Elles étaient sous les projecteurs, soutenus par tous, les étudiants, les travailleurs, les structures syndicales de l’université "et même les autorités de l’UCL qui, dès qu’elles ont compris qu’elles ne lâcheraient rien, ont pu y soigner leur popularité dans le sens positif", poursuit Raymond Coumont.

Malgré tout, comme toute entreprise, le Balai libéré a connu des problèmes de gestion, de discipline et d’organisation du travail.

Au fil des années, les conditions de travail dans ce milieu quasi invisible n’ont guère évolué comme on peut s’en rendre compte dans le film documentaire de Coline Grando (voir ci joint). Créer des conditions propices à l’émancipation de ces travailleurs par l’autogestion est-il dès lors toujours possible aujourd’hui ? "Difficile à dire, répond Raymond Coumont. Avec le film de Coline Grando (NDLR: dans lequel il intervient), j’ai eu l’occasion d’écouter les travailleurs et les syndicalistes d’aujourd’hui et ils ne sont pas dans cet esprit-là, même s’ils trouvent formidable l’histoire du Balai libéré. Ils pensent même que ce serait bien mais il faut y croire…"

(1) maitron.fr/spip.php?article201308, notice PAQUAY Jean-Marie, Victor, Ghislain. par Marie-Thérèse Coenen, version mise en ligne le 3 avril 2018, dernière modification le 22 février 2021.