Louvain-la-Neuve : FormaForm devient un service public autonome unique en Europe

Ce changement de statut lui permet désormais d’avoir des financements directs, ce qui est synonyme d’une plus grande autonomie et agilité. Gaëlle Boulet, directrice de FormaForm: "La difficulté que nous avions en étant financés par l’Europe est que nous étions constamment à la recherche d’un financement pour pouvoir soutenir notre projet." Un projet qui n’en est d’ailleurs plus un: "Maintenant on se dit qu’on peut garantir un service qui est pérenne et qui va développer les compétences des formateurs. Auparavant, on avait toujours le risque que le projet FormaForm puisse être supprimé."

"Un plombier n’est pas un bon formateur en plomberie s’il ne sait pas apprendre à d’autres les rouages de son métier"

En 2022, plus de 1 300 formateurs professionnels, actifs à Bruxelles et en Wallonie dans les secteurs de l’orientation et de l’insertion socioprofessionnelle, sont passés par FormaForm pour améliorer leurs compétences pédagogiques et méthodologiques. C’est qu’à l’heure actuelle, maîtriser les aspects techniques d’un métier n’est pas suffisant pour transmettre un savoir. "Un plombier n’est pas un bon formateur en plomberie s’il ne sait pas expliquer et apprendre à d’autres les rouages de son métier, explique Yves Magnan, directeur général du Forem. Maîtriser les aspects techniques des différents métiers est insuffisant. Les formateurs doivent pouvoir communiquer avec un groupe, utiliser des nouvelles technologies, entendre les attentes du public."

FormaForm est donc investi de trois nouvelles missions, parmi lesquelles une offre de formation technique pour les formateurs leur permettant d’assurer la mise à jour de leur "expertise métier" et de leur formation continue sur les spécificités et l’évolution de leur secteur d’activité. Cette offre est par ailleurs complétée par la mise en place d’un centre de ressource à destination des acteurs de l’orientation afin, notamment, de soutenir la professionnalisation des acteurs de l’orientation. Enfin, grâce à une agence de qualité, une certaine qualité au niveau des évaluations et des certifications organisées par les différents opérateurs de formation professionnelles en Belgique francophone, pourra être garantie.

S’inscrivant pleinement dans la recommandation européenne de 2020 relative à l’enseignement et la formation professionnelle en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience, FormaForm s’est donc donné ces trois nouvelles missions. Pour ce faire, l’agence basée à Louvain-la-Neuve a augmenté son équipe et compte désormais 25 collaborateurs. Et deux postes sont encore vacants.