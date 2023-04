Le Canine Collectif sur scène avec "Régis" à Louvain-la-Neuve et à Beauvechain : "Le vrai Régis va bien, qu’on se rassure !"

Camille Voglaire, l’une des comédiennes – que l’on a également pu voir jouer dans la série web Typique –, explique sa création et pourquoi cette courte pièce, a un tel retentissement chez les adolescents.

Régis a été créé en 2019 mais il a eu les ailes coupées par le Covid. Il a pourtant trouvé son public ensuite et continue sa tournée. Ce n’est pas trop compliqué d’ajuster les agendas de onze personnes ?

C’est effectivement compliqué car tout le Canine a participé à la création de Régis et à son écriture. C’est important pour nous de le jouer ensemble et s’il manque l’un de nous, on préfère jouer à dix que d’intégrer quelqu’un au projet, parce que c’est un joyeux bordel issu d’une expérience qu’on a faite ensemble.

L’écriture de Régis résulte d’une démarche assez particulière. Vous pouvez expliquer son histoire ?

Régis existe vraiment. C’est un inconnu chez qui le Canine Collectif a décidé de se pointer à l’improviste pour le sauver de la solitude et devenir ses amis. Mais la soirée se déroule et il n’arrive plus à les faire partir… On a tout filmé et enregistré comme une expérience. C’est un appartement de 40 m2 à Bruxelles, dans lequel va se dérouler une soirée de tous les possibles. C’est ce huis clos un peu fou que nous avons reconstitué sur scène.

Est-ce que le titre de la pièce est inspiré par le running gag des Snuls Régis est un con ?

Ah non, pas du tout ! C’est juste parce que c’est vraiment son prénom, mais nous, on aime notre Régis ! Ce n’est pas du tout un con ! Et je m’empresse d’ajouter, sans trop vouloir déflorer l’intrigue, que le vrai Régis va bien, qu’on se rassure.

Il y a donc une situation conflictuelle durant cette soirée. Que peut-on en dire ?

C’est mieux de ne pas trop raconter car la pièce est un vrai flirt entre ce qui s’est passé et ce qui aurait pu se passer. On joue sur ce fil, cette tension, de ce qui est montré et ce que le spectateur va s’imaginer qui aurait pu se passer… C’est oppressant, et on menace de basculer dans l’horreur à tout moment. Régis est une fable vivante, avec en filigrane, la question des tensions entre le groupe et l’individu, des individus entre eux, mais aussi face à eux-mêmes.

C’est ce qui plaît aux adolescents: on pose ces questions sur l’identité, la force du groupe, le regard de l’autre… Eux qui sont tellement confrontés à ces questions, particulièrement sur leurs réseaux sociaux.

Une heure de spectacle, c’est assez court, non ?

Oui, mais c’est très intense. On en prend plein la figure. Je ne suis pas sûre que ça aurait pu être plus long.

- De et avec Violette de Leu, Léone François, Louise Jacob, Colin Javaux, Colline Libon, David Nobrega, Mélissa Roussaux, Caroline Taillet, Benjamin Torrini, Camille Voglaire, Émilien Vekemans. - Du 25 au 28 avril, au Studio 12, à Louvain-la-Neuve (0800 25 325, levilar.be). - Le samedi 22 avril, au Théâtre des 4 Mains, à Beauvechain (010 86 64 04, reservations@lecentreculturel.be).