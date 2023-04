Louvain-la-Neuve : la Melting Night ce vendredi à la Ferme du Biéreau

L’école Escale au Ponceau est une école de type 5 attachée à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies. L’ASBL Les Passeurs accompagne des personnes porteuses de handicap dans la réalisation de leur rêve, de leurs projets. C’est aussi une maison d’accueil à Chastre.

La Melting Night poursuit trois objectifs: "La diversité du public, le soutien financier à l’ASBL Les Passeurs et nous permettre d’apprendre un tas de choses sur la préparation, la gestion d’une telle organisation, notamment dans le cadre du parcours d’éducation culturelle et artistique (NDLR: ce parcours s’inscrit dans le premier axe stratégique du Pacte pour un enseignement d’excellence) ", indiquent Clémence et Jules, actifs dans l’organisation.

Les organisateurs ont lancé un appel aux jeunes artistes: "Nous voulons leur donner une chance de se faire connaître et leur donner l’opportunité de se produire sur la prestigieuse scène de la Ferme du Biéreau".

L’affiche: Green Jacket (un nouveau groupe de Bruxelles plutôt rock, 20 h 30), Natani (jeune chanteuse néolouvaniste de pop anglaise, 21 h 30), Erlendis (groupe qui explore les sonorités des mélodies nordiques traditionnelles et actuelles, 22 h 05) et Coverdodd (cette institutrice de formation présentera des reprises de musiques très actuelles, 22 h 55). Avant cela, la scène sera occupée par un jam de cyclodanse de Louvain-la-Neuve (18 h 30) et par les jeunes artistes Félix, Clara et Manon.

Ouverture des portes à 17 h 30, petite restauration prévue.

En prévente: 12 € ; 8 € pour les étudiants, les personnes porteuses d’un handicap et les chômeurs. À l’entrée: 15 € ; 12 €.

Renseignements et réservation: 0477 97 09 14, the.melting.night@gmail.com