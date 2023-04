Une fresque en hommage à Raoul Cauvin sur la façade de la Maison de la citoyenneté à Ottignies-Louvain-la-Neuve

L’œuvre rend hommage au scénariste de bande dessinée nivellois décédé le 19 août 2021, à l’âge de 82 ans. Elle a été réalisée la semaine dernière par le collectif Farm Prod, bien connu dans la localité, notamment pour avoir organisé Fresh Paint OLLN, un festival qui s’est tenu sur 2021 et 2022 et a laissé plusieurs fresques murales géantes dans la commune.

"On n’a pas été fidèle trait pour trait aux personnages et on a eu pas mal de liberté afin de les mettre dans les postures qu’on souhaitait. On les a ainsi mis en scène de manière à ce qu’ils rendent eux-mêmes hommage à leur papa, raconte Fred Lebbe, un des membres du collectif et originaire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Même si le visuel s’inspire de la BD, on est davantage dans l’univers du graffe, ce qui donne une touche assez funky à la fresque. Le dessin a été vite approuvé par la Ville et la maison d’édition Dupuis qui n’ont émis que quelques petites remarques, mais rien d’important."

Les artistes de Farm Prod ont même représenté Raoul Cauvin sur la fresque. "C’est un clin d’œil. Il est sur son échafaudage griffonnant une prochaine aventure pour un de ses personnages."

Cette fresque marque en outre de manière symbolique la transition entre la BD et le street art. La Ville investit de plus en plus dans ce dernier alors qu’elle s’est retirée du Prix Rossel de la BD, anciennement le Prix Diagonale qu’elle avait créé en 2008, le lien entre le prix et Ottignies-Louvain-la-Neuve s’étant fortement effiloché au fil des ans.

En 2015, un projet "Charlie Hebdo"

Avant cette fresque, ce n’était pas la première fois qu’on parlait de ce mur de la Maison de la citoyenneté. En 2015, il avait été question que Farm Prod y peigne une Une de Charlie Hebdo afin de marquer le soutien de la Ville à la liberté d’expression et de ne pas oublier l’attentat qui avait touché la rédaction de l’hebdomadaire satirique français en janvier 2015. Mais le projet n’avait pas passé le cap du conseil communal, tout le monde ne se sentant pas à l’aise avec l’idée de reprendre, in extenso, cette Une.

La Ville avait alors lancé un concours sur le thème de la liberté d’expression afin d’orner ce mur. Le projet d’une sculpture en acier Corten représentant un poing levé tenant un crayon fut retenu mais il n’a pas abouti.

Et finalement, cette donc cette fresque en hommage à Raoul Cauvin qui vient embellir ce mur. Jusque-là décrépi, il en avait bien besoin.