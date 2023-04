Louvain-la-Neuve : jusqu’à 30 mois requis pour des tirs de feu d’artifice sur des policiers et des pompiers, la nuit, le 31 décembre 2021

Tentative de meurtre

Une intensité telle que les préventions retenues à charge des émeutiers sont bien entendu d’incendie volontaire en pleine nuit, mais aussi de rébellion armée et même de tentative de meurtre envers un pompier qui risqua sa vie en allant à l’affrontement avec une autopompe et essuya une cinquantaine de tirs.

Onze jeunes âgés de 20 à 25 ans, pour la plupart domiciliés à Louvain-la-Neuve sans pour autant y être étudiants, se sont retrouvés ce mercredi sur les bancs du prétoire nivellois sous ces préventions ainsi que, pour six d’entre eux, pour détention et vente de cannabis.

Ils ont largement minimisé leur rôle jusqu’à ce que le ministère public les recadre l’un après l’autre, réclamant des peines de prison ferme contre Yassine El K., de Wemmel (30 mois), Khalid K. (20 mois), Diégo K. et Adnane T. (18 mois), Évangile O. (15 mois) et son frère Vérité O. (10 mois), une peine avec sursis pour Mohamed A. (15 mois) et quatre peines de travail de 100, 120 ou 150 heures.

Tous sont coupables, à des degrés divers, ceux qui ont préparé des bouteilles remplies d’essence, ceux qui les ont distribuées, ceux qui ont acheté des produits accélérants, les feux d’artifice et les mortiers, ceux qui ont les cachés dans le coffre d’une voiture où certains allaient s’approvisionner, ceux qui ont tiré et même celui qui a filmé en s’abstenant d’intervenir, une attitude assimilée à une forme de soutien et d’encouragement.

La nuit de folie fut longue (jusqu’à 4 h 37) et intense, ainsi que l’attestent les photos prises par les policiers. Huit de la zone d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, auxquels s’est associée la Ville, se sont constitués parties civiles et ont, comme quatre de leurs collègues des zones de Wavre et de la Mazerine, réclamé chacun un dommage moral de 1 000 €. Les plaidoiries des avocats sont annoncées pour la semaine prochaine.