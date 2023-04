Le premier salon "Être jeune en BW" le 19 avril 2023 à l'Aula Magna à Louvain-la-Neuve

Et la coordinatrice du salon d’expliquer le pourquoi de cet événement gratuit : "Infor Jeunes est un centre d’information qui guide les jeunes vers les services spécifiques en fonction de leurs demandes. Mais après la crise du Covid, on s’est rendu compte que les jeunes avaient du mal à repousser notre porte et celles des services à leur disposition tout en aillant du mal à savoir vers qui aller. Ce n’est que maintenant qu’on sent qu’ils reviennent. Et même le redémarrage de nos actions demandées par les écoles ou d’autres professionnels a été difficile. On propose des animations en classe, par exemple, mais les écoles ont pris du temps avant d’à nouveau oser prendre connaissance de ce qui existait. On a donc décidé de créer ce salon pour faire en version géante ce qu’on fait au quotidien."

Ce salon de l’information dédié aux jeunes de 12 à 26 ans regroupera 45 stands. Pour citer quelques exemples, le service d’information sur les études et profession (SIEP) sera présent de même que le réseau de santé mentale Archipel, le Centre culturel du Brabant wallon, le CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’Agence de promotion immobilière du Brabant wallon (APIBW), la Maison Arc-en-Ciel du Brabant wallon, le Service Volontaire International…

