La nouvelle plaine de jeux du Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve patauge dans la gadoue

Inauguré le 22 mars dernier, ce nouvel espace du domaine provincial n’est pas né sous un ciel clément. Les fortes pluies de ces derniers jours (semaines même) ont fortement abîmé les pelouses et plantation. La boue a, par endroits, pris le dessus et des flaques d’eau attendent par-ci par-là les enfants au pied de modules et notamment à la sortie de ce toboggan sortant d’une maisonnette en bois sur pilotis…

"On a joué de malchance avec ces intempéries. Les plantations et la pelouse étaient encore jeunes et elles n’ont pas résisté à la pluie et aux piétinements. En outre, on a fait le constat, avec le service Technique et l’entrepreneur qui s’est occupé de la plaine de jeux, qu’il y avait un problème de drainage sur le terrain", reconnaît Nancy Schroeders, directrice d’administration en charge de la Culture, des Sports et du Tourisme à la Province.

Des solutions seront apportées à ce problème d’évacuation d’eau.

En outre, la Province compte aussi répondre aux critiques émises sur sa nouvelle infrastructure. "Les habitudes des visiteurs sont changées. Il y en a qui trouvent la nouvelle plaine chouette, d’autres moins. C’est le jeu. Et si l’ancienne était plus grande, l’actuelle ne comporte pas moins de jeux. Mais on entend les critiques et le ressenti des visiteurs. On va ainsi rajouter des bancs et des zones ombragées d’ici la fin de l’année. La plaine fait ses maladies de jeunesse", poursuit Nancy Schroeders.

Réouverture de l’ancienne plaine jusqu’en septembre

Et si la nouvelle aire de jeux dédiée aux enfants de 1 à 13 ans reste bel et bien accessible gratuitement, les autorités provinciales ont toutefois décidé de rouvrir l’ancienne pour toute la belle saison. "On se rend bien compte qu’une plaine pleine de boue, ce n’est pas l’idéal. On a donc reporté le démontage de l’ancienne plaine à l’automne 2023 pour offrir une alternative au public."

Cela permettra d’ailleurs d’affiner la communication autour de la fermeture de l’ancienne plaine de jeux qui a déjà plus de 25 années de service. En effet, beaucoup de personnes pensaient que les deux coexisteraient et n’avaient pas compris que la nouvelle plaine, installée plus au centre du domaine et proche de la cafétéria, allait remplacer l’ancienne.

L’aménagement de la nouvelle plaine de jeux, dont coût 892 365,81 €, fait partie d’un vaste plan de redéploiement du domaine provincial ottintois.

Spray park et minigolf

Deux autres gros investissements vont suivre. Un spray park va être aménagé sur le site de l’ancienne piscine de plein air du domaine. Le projet de rénovation de cette dernière est tombé à l’eau début 2021. La Province avait obtenu le permis pour les travaux. Mais face aux coûts du chantier, aux frais de fonctionnement d’une telle infrastructure et pour répondre à ses obligations, notamment en ce qui concerne le financement de la zone de secours, la Province a décidé d’y renoncer et de proposer un spray park à la place, un aménagement davantage dans ses cordes au niveau budgétaire.

Le marché public a été attribué et la demande de permis a été introduite en mars dernier auprès de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Si le permis est obtenu, les travaux devraient commencer à l’automne prochain pour une ouverture espérée à la belle saison 2024. Coût du projet: 1,85 million € subsidié à 60% par la Région wallonne.

Le site accueillera aussi un minigolf de 18 trous. Le marché public est en cours et la Province souhaite pouvoir l’attribuer d’ici juin pour pouvoir rentrer la demande de permis d’ici la fin de l’année. Les travaux devraient avoir lieu au printemps 2024 pour une ouverture au plus tard à l’automne 2024. Le budget est de 350 000 €, subsidié aussi à 60% par la Région.

Les chemins seront refaits

Un marché "dolomie" est également en cours pour refaire les chemins de promenade du domaine tandis que des travaux menés par l’inBW sont en cours sur le chemin d’accès menant du parking 2 au parking 1 afin d’améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons.