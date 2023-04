Ottignies-Louvain-la-Neuve : la chasse aux œufs a rassemblé 2 000 personnes

La chasse aux œufs de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve s’est déroulée ce lundi 10 avril sur le terrain de football de la plaine des Coquerées. Les enfants étaient attendus à 10 h, les organisateurs avaient enregistré pas moins de 1 044 inscriptions: "Avec les parents et accompagnants, cela représente 2 000 personnes. C’est deux fois plus que l’année dernière", indiquait Élodie Boffé, gestionnaire de projets au service communal du sport et de la jeunesse.