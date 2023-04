Humour à Louvain-la-Neuve : un Gringo Comedy Club une fois par mois au Mex Y Co

L’offre est pleinement adaptée à cette ville estudiantine restée calme bien trop longtemps à cause de la crise sanitaire. Grâce, entre autres, à Mex Y Co, spot bien connu de la Grand-Place, elle va désormais rire… la bouche pleine.

La formule ? Chaque mois, un "dîner spectacle" sans chichis autour de margaritas, mezcal, tapas, guacamole… et un plateau d’humoristes débutants ou reconnus. Après deux dates en février et mars, le concept revient ce mercredi 12 avril.

Le public découvrira cinq artistes bien connus des scènes bruxelloise et liégeoise: Lorenzo Mancini, Sarah Lélé, Ilona, Médéric et Funky Fab.

Le concept développé par Mex Y Co s’appelle le "Gringo Comedy Club". Cette fois, l’équipe s’est associée aux sœurs Mélanie et Julie Mouvet. Deux fans de stand up qui ont déjà une belle expérience dans l’organisation de ce type d’événements et un beau carnet d’adresses d’humoristes qui ne demandent qu’à monter sur scène. Elles profiteront de cette soirée du 12 avril pour officiellement lancer leur ASBL "Drôle de Mouv" consacrée à la promotion et diffusion du stand up.

Gringo Comedy Club, Mex y Co, Grand-Place, 51, à Louvain-la-Neuve, le mercredi 12 avril à 20h.