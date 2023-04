Le Père fouettard, un ramoneur ?: une nouvelle expo au Forum des Halles à Louvain-la-Neuve nous interpelle sur le passé colonial belge et son héritage

"Angles morts de la décolonisation belge" est la nouvelle exposition au Forum des Halles, à Louvain-la-Neuve. Organisée par UCLouvain Culture, en collaboration notamment avec Louvain Coopération, elle nous emmène sur les traces de la colonisation et de son héritage. Comment ? Au travers de planches originales de bandes dessinées, conjuguant art et documentaire, réalisées par des étudiants de l’École supérieure des arts de Saint-Luc et accompagnées de légendes écrites par des étudiants en philo et lettres de l’UCLouvain.

"L’objectif est de sensibiliser de futurs artistes aux enjeux des stéréotypes, du racisme et de la décolonisation, explique Alicia Lambert, doctorante à l’UCLouvain et co-organisatrice de l’exposition, par communiqué. Pour cela, ils ont participé à des interventions et des balades guidées dans Bruxelles, en dialogue avec le milieu universitaire comme associatif. Ensuite, nous espérions créer des outils qui peuvent être valorisés afin de participer au débat décolonial. L’exposition, par exemple, y participe. Étant très populaire en Belgique, la bande dessinée représente un médium particulièrement pertinent pour sensibiliser une grande diversité de publics."

Tout au long de l’exposition, accessible jusqu’au 27 avril gratuitement, divers thèmes sont abordés : l’exploitation des ressources naturelles, la restitution des œuvres spoliées pendant la colonisation, les enfants métis nés dans les colonies belges, le tabou du passé colonial dans des familles belges, la rumba congolaise associée à l’indépendance du Congo ou encore la place des traces du passé colonial dans l’espace public.

Une exposition riche qui interpelle et fait prendre conscience qu’il est temps de regarder ce passé colonial en face.