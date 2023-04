"On a juste gardé deux murs de l’ancien Vilar" à Louvain-la-Neuve

"L’ouverture est prévue pour le vendredi 8 mars 2024 avec l’avant-première d’une création dont je ne dirai pas plus pour l’instant", sourit Emmanuel Dekoninck.

Installé en 1975 dans un bâtiment initialement prévu pour accueillir un restaurant universitaire, le Vilar avait bien besoin d’une métamorphose. S’il a été question d’une rénovation ou de la construction d’une nouvelle salle sur le parking du Sablon, en 2015, c’est finalement l’option d’une transformation profonde du théâtre qui est retenue.

"Ce sera sans commune mesure avec ce qu’on a connu"

"Grosso modo, on a juste gardé deux murs de l’ancien Vilar et la structure du toit et on a cassé tout le reste, raconte Emmanuel Dekoninck. Le théâtre sera davantage tourné vers la ville avec une vraie entrée donnant sur la place Rabelais. L’espace bar présentera de larges baies vitrées et sera plus accueillant. Le Vilar deviendra un lieu de vie et de rencontres."

En outre, toutes les équipes (administratives, techniques, etc.) seront réunies au sein de la nouvelle infrastructure qui disposera aussi d’ateliers pour la création des décors. De quoi faciliter le travail.

Mais le plus impressionnant sera sans conteste la nouvelle salle elle-même. Sa configuration change totalement. Il n’y aura plus de balcons ni de scène trapézoïdale. Celle-ci reprend une forme rectangulaire classique, présentera de beaux dégagements, notamment en hauteur, et fera face à une tribune de sièges qui offrira une visibilité parfaite à tous les spectateurs sur la scène mais aussi une grande proximité avec les comédiennes et comédiens.

Pour ce faire, la scène se situera un niveau plus bas que celle qui existait. C’est pourquoi la dalle a été percée, une entreprise jamais réalisée auparavant à une telle échelle à Louvain-la-Neuve.

"En termes de possibilités, ce sera sans commune mesure avec ce qu’on a connu."

Une salle de 386 places

La nouvelle salle comptera 386 places contre 560 de l’ancien Vilar. Le théâtre conserve évidemment sa petite salle de 116 places du Blocry et continuera de jouer les toutes grosses productions à l’Aula Magna (quelque 900 places), salle qu’elle ne gère toutefois pas en propre.

Le Studio 12, en face du chantier et qui sert actuellement de salle de spectacle d’appoint, retrouvera sa fonction première : une salle de répétition. "Comme elle a été équipée pour être une salle de spectacle, on aura là un outil de répétition unique en son genre."

Au départ, le coût du chantier s’élevait à quelque 9,5 millions €, mais l’inflation, la hausse des coûts des matériaux et de l’énergie ont fait grimper l’ardoise à 11,5 millions €. La Fédération Wallonie-Bruxelles a toutefois accepté de revoir son subside, passant de 3 à 5 millions € pour absorber ce surcoût. La Province met 3 millions, le Vilar aussi dont 2 sur emprunt tandis que la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve donne un subside de 500 000 €.

Chaque année, le Vilar accueille quelque 60 000 spectateurs en "proposant un théâtre populaire d’excellence avec une attention particulière à l’émergence de textes contemporains et un gros travail sur la narration. Car on veut raconter des histoires", conclut le directeur du Vilar.

