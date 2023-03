Louvain-la-Neuve: l’extension de l’athénée de Lauzelle pourrait être enfin achevée en 2026

Le député André Antoine (LE), après avoir demandé au ministre de faire le point sur le dossier, lui a répondu, en substance, qu’il attendrait de le voir le pour le croire: "Encore faudra-t-il respecter le calendrier pour que ces écoliers puissent enfin trouver des murs adaptés à leur scolarité et leurs choix pédagogiques. Ce ne sera pas avant la rentrée de 2026 et même probablement dans le courant de l’année 2027".

Il faut dire que l’extension du site de Lauzelle est annoncée depuis des lustres. En décembre 2013, la Fédération Wallonie-Bruxelles a acheté un bâtiment de bureaux situé dans la même rue que les locaux actuels "afin d’apporter une solution pérenne à l’accueil des élèves", rappelle le ministre Daerden.

C’est un euphémisme de dire que la mise en œuvre de cette solution – transformer 3 000 m2 de bureaux en 20 classes – tarde.

À la suite de cet achat, deux permis d’urbanisme ont été obtenus: le premier pour le changement d’affectation et le second, en décembre 2016, pour la transformation du bâtiment. En 2017, des problèmes de stabilité ont été détectés, obligeant la relance des études.

En novembre 2019, un marché a été lancé. "Toutefois, au vu du faible nombre de candidatures pour un marché de type"Design and build"d’une telle ampleur, nous avons décidé de repasser le dossier en procédure classique, explique Frédéric Daerden. Un marché de services a donc été lancé en décembre 2021, aboutissant, en novembre dernier, à la désignation de l’équipe d’auteurs de projets".

L’esquisse de la transformation des locaux est sur le point d’être approuvée, a affirmé le ministre: "L’équipe d’auteurs de projets continuera ses études afin d’obtenir un nouveau permis d’urbanisme et de lancer les travaux. La durée totale des travaux est estimée à deux ans". Et leur réalisation est donc toujours prévue pour la rentrée scolaire 2026.

La facture va grossir

La facture, elle, ne devrait pas être celle initialement prévue: "L’achat du bâtiment de bureaux s’élevait à 2,5 millions€ et les travaux et honoraires sont estimés à ce jour à 5,6 millions. Il est trop tôt pour communiquer le montant final puisque les études sont toujours en cours."

Le député Antoine est persuadé que le temps perdu dans ce dossier est aussi de l’argent perdu: "Au regard de l’augmentation du prix d’intervention des entreprises et du coût des matériaux, que le ministre a estimée à 30% (dans d’autres dossiers) il y a quelques semaines, je crains que les montants que vous avez évoqués soient totalement dépassés et que le coût s’élève plutôt à 8 millions€, auxquels il faut ajouter les 2 millions déjà dépensés. C’est encore sans compter les frais de location et autres honoraires. La facture dépassera donc très largement les 10 millions".