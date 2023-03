"Il faut réformer la gouvernance des intercommunales", tonne à nouveau Cédric du Monceau, élu à Ottignies-Louvain-la-Neuve

"Vivaqua est une intercommunale des eaux qui opère quasi exclusivement en région bruxelloise. Elle ne distribue plus d’eaux aux habitants d’Ottignies-Louvain-la-Neuve depuis de nombreuses années. Il est donc illogique que la Ville soit représentée au sein de l’AG de Vivaqua", a-t-il expliqué tout en précisant que sa volonté relevait d’un combat plus large visant à réformer la gouvernance des grandes intercommunales.

Par communiqué, il s’est épanché plus longuement sur cette bataille qu’il mène depuis longtemps. En 2018, par exemple, il appelait déjà à une telle réforme, le fonctionnement des intercommunales faisant en sorte qu’au final, personne n’est responsable des décisions prises.

Actuellement, les conseillers communaux approuvent les comptes des intercommunales. Or, "il est illusoire de croire qu’un conseiller communal a la capacité et la compétence pour pouvoir analyser et contrôler les comptes", affirme-t-il dans son communiqué.

Il appelle donc à ce que ceux-ci soient approuvés par la Région et le ministre de tutelle.

En outre, les conseillers communaux donnent une décharge aux administrateurs des intercommunales. "Le système engendre une responsabilité noyée dans la masse collective des décisions des conseils communaux et non pas à l’AG de l’intercommunale et donc une irresponsabilité collective".

Il faut donc que "les administrateurs des intercommunales soient pleinement responsables, au minimum, si pas avec une plus grande exigence, que dans le secteur privé".