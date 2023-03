Comme la prime vélo régionale, la prime d’Ottignies-Louvain-la-Neuve n’est que pour les travailleurs et chercheurs d’emploi

Après les petits conseils communaux de janvier et février, c’est une nouvelle fois un ordre du jour light et sans décision réellement stratégique pour la destinée d’Ottignies-Louvain-la-Neuve qui s’est tenu ce mardi 28 mars 2023. "En général, les conseils du début d’année sont plus petits et cela semble être davantage le cas encore cette année, reconnaît la bourgmestre Julie Chantry (Écolo), contactée avant la séance. Mais cela ne signifie pas qu’on ne fait rien. Au contraire, l’administration turbine à fond."