Pour un chaînon de cyclostrade sur la Nationale 4 entre Wavre et Louvain-la-Neuve

Concrètement, le projet prévoit la construction d’une cyclostrade de 4 mètres de large (double sens) sur 4 kilomètres entre la rue du Manil, à Wavre et la rue de la Flèche, à Louvain-la-Neuve.

La demande de permis a été introduite par le SPW MI - Direction des Routes du Brabant wallon et c’est au fonctionnaire délégué de la Région de délivrer ou non le permis.

Devant la caserne des pompiers

Le projet se divise en quatre tronçons. Le premier, depuis la rue du Manil jusqu’à la N 4, parallèle à l’E 411 et la sortie 7 de l’autoroute, comprend la création d’une passerelle métallique au-dessus de la rue du Manil et d’une rampe d’accès depuis celle-ci.

La voirie du deuxième tronçon sur la N 4, de la caserne des pompiers de Wavre jusqu’au rond-point avec la N 25 (celui du Décathlon), sera réorganisée avec une bande de circulation dans chaque sens, une bande centrale, la cyclostrade et une piste cyclable vers Wavre. Le carrefour en sortie de l’E 411 sera mis sous feux tricolores.

Le troisième tronçon sur la N 4 suit jusqu’au giratoire avec le boulevard de Lauzelle. La voirie sera réaménagée avec une bande de circulation dans chaque sens, une bande pour les bus et la cyclostrade.

Enfin, pour la quatrième partie, jusqu’à la rue de la Flèche, un peu après le rond-point avec le boulevard de Wallonie, il est prévu d’élargir l’accotement existant pour faire passer la cyclostrade tandis que les traversées cyclables et piétonnes existantes seront réaménagées.

Après ? Vers Overijse d’un côté, Namur de l’autre

Ces quatre tronçons font partie du projet de cyclostrade E 411-N 4 entre Overijse et Louvain-la-Neuve qui bénéficie d’un budget de 11,5 millions € financé par le Plan national pour la reprise et la résilience (PNRR).

En septembre dernier, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), en réponse à une question écrite du député André Antoine (Les Engagés), indiquait qu’en direction de Bruxelles, les études étaient en cours. L’idée était d’attribuer fin 2023 le marché du chantier compris entre Bierges et Overijse et dans le courant 2024, le chantier plus complexe du tronçon comprenant un important ouvrage d’art entre Bierges et la caserne des pompiers de Wavre.

En outre, une étude de tracé d’une cyclostrade entre Louvain-la-Neuve et Namur a démarré en août 2022. Un budget prévisionnel de 5 millions € a été réservé pour ce futur chantier.